Tijjani Reijnders podría dejar el Manchester City tras solo una temporada. El experto en el mercado de fichajes Fabrizio Romano informa de que el Nottingham Forest muestra un serio interés en el internacional neerlandés.

Reijnders llegó el verano pasado procedente del AC Milan por 55 millones de euros, donde era una de las estrellas indiscutibles. El futbolista de Zwolle también empezó con fuerza en Manchester, pero poco a poco fue desapareciendo hacia el banquillo.

El Reijnders, de 28 años, tiene contrato hasta mediados de 2030 en el Etihad Stadium, donde Enzo Maresca es desde este verano el sucesor de la leyenda del club Pep Guardiola.

No está claro hasta qué punto Maresca cuenta con Reijnders. En cualquier caso, el Nottingham está concretamente interesado en Reijnders y lo ha incluido en su lista de candidatos.

Eso sí, el Forest tendrá que invertir con fuerza por Reijnders, que según The Daily Mail costará 64 millones de euros. De este modo, el City obtendría un pequeño beneficio por el ex del AZ, que anteriormente también fue vinculado con el Newcastle United y el Atlético de Madrid.

Reijnders disputó un total de 2810 minutos con el City la pasada temporada. En ese tiempo firmó siete goles, cinco de ellos en la Premier League, y ocho asistencias.

El Nottingham ya incorporó a un centrocampista central con Xaver Schlager (RB Leipzig, libre). En cambio, se produjo la salida de la estrella Elliot Anderson, que se marchó al Man City por nada menos que 135 millones de euros.