Tijjani Noslin y Kenneth Taylor desempeñan un papel crucial en la victoria de la Lazio, que iguala a la AS Roma y al Inter

La Lazio dio continuidad este sábado por la noche a su excelente inicio de temporada. El conjunto romano ganó 0-2 al Venezia, en parte gracias a un gol de Tijjani Noslin, y ahora suma los mismos puntos tras cinco partidos (13) que los líderes AS Roma e Inter.

La victoria aún parecía lejana en la primera mitad, cuando el Venezia dispuso de un penalti tras una intervención tardía del portero Christos Mandas. John Yeboah asumió la responsabilidad, pero Mandas enmendó con creces su error con una gran parada.

La Lazio no podía quejarse en absoluto de llegar al descanso con 0-0. Tras el penalti fallado, el equipo local desperdició otras dos grandes ocasiones, por medio de Thórir Helgason y de nuevo Yeboah. Mandas mantuvo con vida a los Biancocelesti.

Tras el descanso, la Lazio sí golpeó. Kenneth Taylor desempeñó un papel crucial al girarse con rapidez dentro del área y forzar una falta de su marcador directo. Mattia Zaccagni transformó el penalti señalado a continuación.

A la hora de partido, Noslin también asumió un papel protagonista. El delantero de Ámsterdam fue perfectamente asistido por Nuno Tavares y remató de cabeza con potencia para batir al exguardameta del Volendam Filip Stankovic: 0-2.

Era ya el segundo partido consecutivo de la Serie A en el que Noslin veía puerta con la Lazio. El exjugador, entre otros, del Fortuna Sittard ya había sido de gran valor la semana pasada con su gol en el partidazo contra el AC Milan (2-2).

La Lazio reanudará la Serie A tras el parón de selecciones con un partido en casa ante el AC Monza. Al colista Venezia, que sigue sin puntuar, le espera de nuevo una tarea durísima en la próxima jornada: visitar al Atalanta.



