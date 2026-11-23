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El Real Madrid afronta una nueva prueba europea ante el PSV Eindhoven neerlandés, en un duelo en el que no solo están en juego los puntos, en plena acumulación de partidos y con las lesiones en aumento. Mientras tanto, José Mourinho aprovechó su rueda de prensa para hablar de Vinícius Júnior y responder con ironía a unas declaraciones que le enfadaron sobre la comparación arbitral entre el club blanco y el Barcelona.

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Mourinho habló del duelo ante el PSV Eindhoven, correspondiente a la fase liga de la Liga de Campeones, que se disputará mañana martes en el estadio Santiago Bernabéu. El técnico aseguró que el conjunto neerlandés merece mejores resultados que los que refleja su balance actual y que no vendrá al estadio del Real Madrid a perder, sino a buscar la victoria.

Señaló que el rival cuenta con futbolistas de calidad y con gran experiencia europea, como Kostic y Perisic, además de un entrenador que sabe muy bien cómo afrontar los grandes partidos.

El entrenador portugués advirtió de la dificultad del encuentro ante la apretada agenda. Explicó que jugar con tres días de margen permite una recuperación aceptable, mientras que un intervalo de apenas dos días resulta mucho más complicado, sobre todo por la limitación de los entrenamientos y porque los jugadores no disponen del tiempo suficiente para recuperar energías. Aun así, apuntó que contar con efectivos nuevos y llenos de frescura ayuda al equipo a superar estas circunstancias.

Sobre Vinícius Júnior, Mourinho confirmó que será titular ante el PSV Eindhoven y se mostró convencido de que el astro brasileño recuperará su mejor nivel, después de firmar una buena actuación ante el Celta de Vigo y contribuir a cambiar el rumbo del partido.

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Consideró que su ausencia en las últimas semanas, tras ser expulsado y perderse cuatro partidos, pudo haber frenado su continuidad, pero recalcó que el jugador no está sometido a ninguna presión por su parte y le pidió equilibrio entre sus tareas ofensivas y defensivas.

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Mourinho abordó también las críticas por la acumulación de partidos y de lesiones, y consideró que los intereses económicos controlan ya buena parte del calendario del fútbol, tanto en el caso de los clubes como en el de las selecciones y las federaciones.

El portugués respondió con sarcasmo a las peticiones de los futbolistas para reducir la carga de partidos: a quien quiera ir a la huelga se le podría proponer una rebaja salarial del 50%, dijo, y añadió que jugar cada tres días sigue siendo, para él como entrenador, la mejor opción.

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Sin embargo, Mourinho endureció el tono al responder a Comesaña, jugador del Villarreal, después de que este criticara la presión que sufren los árbitros en los partidos del Real Madrid, citando lo ocurrido en el duelo de su equipo ante el Barcelona en el Camp Nou. El técnico del Real Madrid le contestó recordándole un partido anterior ante el club blanco.

Comesaña había mostrado su enfado por las decisiones del árbitro Hernández Hernández durante el Barcelona-Villarreal: «Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. La presión que ejercen sobre el árbitro es tremenda», afirmó, antes de revelar que se dirigió al colegiado con estas palabras: «Basta ya, estás dejando que la presión te afecte».

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En la rueda de prensa previa al duelo ante el PSV Eindhoven, Mourinho atribuyó las declaraciones del jugador del Villarreal a una «amnesia» y recordó un precedente ante el Real Madrid que terminó con victoria blanca por 2-0 y con la expulsión de Vinícius Júnior.

«Contra el Real Madrid: 2-0, se acabó el partido y expulsaron a Vinícius. Tiene amnesia», respondió el entrenador portugués a las palabras de Comesaña, antes de lanzar un mensaje aún más contundente sobre la comparación entre ambos clubes.

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«Si quiere juntarnos, que lo haga. Pero no con Negreira», añadió Mourinho, en alusión al caso de los pagos vinculados a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros español, un asunto relacionado con el Barcelona que ha generado una enorme polémica en el fútbol español.

En otro orden de cosas, Mourinho evitó entrar a hablar de Nico Paz y se limitó a comentar con una sonrisa: «No es jugador mío».

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Para terminar, Mourinho elogió a Bosz, entrenador del PSV Eindhoven, al que definió como un técnico excelente con una identidad futbolística muy clara, y expresó su respeto por su trayectoria y por lo que ofrece su equipo tanto en defensa como en ataque.