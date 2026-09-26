El fisioterapeuta español Ángel Villanueva ya había advertido, ocho días antes del duelo entre Francia y Turquía, en el que la superestrella del Real Madrid pudo lesionarse de mayor gravedad, de un mayor riesgo de lesión debido al cambio de proveedor de Mbappé de Nike a la marca deportiva suiza On. Aun así, una relación directa entre la lesión y las nuevas botas de Mbappé es, a día de hoy, pura especulación.

"Cualquier cambio en el calzado (horma, tacos, rigidez, amortiguación o peso) modifica ligeramente la biomecánica y la carga sobre pies, tobillos, rodillas y cadenas musculares, y aumenta temporalmente el riesgo de lesión", escribió Villanueva en una publicación en X y advirtió: "Es un factor que debería tenerse en cuenta y vigilarse."

Mbappé se lesionó el viernes, en su debut con el nuevo calzado, inmediatamente después de su gol en la victoria por 1-0 de la Equipe Tricolore, y efectivamente sufrió una lesión en la rodilla. Tras una breve celebración, se llevó la mano a esa zona y fue atendido por el cuerpo médico de la selección francesa con gesto de dolor. Aunque poco después el delantero regresó inicialmente al campo, su vuelta solo duró unos minutos, antes de que Mbappé cayera al suelo y señalara que no podía seguir jugando.

La federación francesa TFF informó poco después de un primer diagnóstico: "Kylian Mbappé se lesionó la rodilla al marcar el gol de la victoria. Ha sufrido una lesión en el tendón y regresará a Madrid para recibir tratamiento." El seleccionador francés, Zinedine Zidane, tampoco se mostró precisamente optimista y declaró: "Por desgracia, no tiene buena pinta."

¿Kylian Mbappé ya se había lesionado antes esa rodilla?

El sábado, Villanueva volvió a remitirse a su advertencia a Mbappé en varias publicaciones. "Por supuesto, el tema es mucho más complejo, pero siempre he intentado explicarlo de forma sencilla", escribió, y subrayó: "A eso se suman los incidentes de la última temporada en esa misma rodilla (lesión en diciembre) y las molestias que tenía desde el partido contra el Elche."

A comienzos de año, Mbappé se había perdido varios partidos a causa de esa lesión. Además, en torno a una nueva baja obligada en primavera, hubo informaciones explosivas desde España y Francia, según las cuales habría sido víctima de un diagnóstico erróneo. Así, el equipo médico del conjunto blanco habría examinado inicialmente la pierna equivocada del francés, lo que provocó un relevo de personal en el departamento médico del Real Madrid.

Mbappé habría disputado numerosos partidos con dolor durante ese periodo, e incluso en la prensa se especuló con una lesión de ligamento cruzado. Finalmente, Mbappé recibió tratamiento en París y regresó a los terrenos de juego para la vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Manchester City, y en las semanas siguientes volvió a mostrarse en plena forma.

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Kylian Mbappé ya no está con Nike: ¿cómo se produjo el cambio a On?

Ahora, el muy comentado acuerdo con On podría tener parte de culpa en la lesión de Mbappé. El sorprendente cambio del máximo goleador histórico de los Mundiales tras 20 años en Nike se había anunciado hace unos días. Además, Mbappé se convertirá en embajador global de la marca de la empresa suiza, fundada en 2010 y conocida sobre todo por sus zapatillas de running y su ropa deportiva.

La empresa, con sede en Zúrich, también anunció que la leyenda del fútbol francés Thierry Henry ejercerá en el futuro como Director of Football. Según informaciones de prensa, Henry ya trabajaba desde 2025 entre bastidores para la empresa y habría sido una pieza clave para convencer a Mbappé de cambiarse a On. Desde 2019, el también copropietario es la leyenda del tenis Roger Federer.



