Según informa el diario español as, los dos eternos rivales figuran entre los clubes que siguen muy de cerca al mediapunta ofensivo.

Según el informe, una ventaja decisiva en un posible pulso con otros grandes clubes podría ser que tanto el Real Madrid como el Barça mantienen una excelente relación con la agente de Mora, Rafaela Pimenta. Para los dos eternos rivales españoles, el jugador de 17 años resulta interesante no solo por sus sobresalientes cualidades deportivas, sino también desde el punto de vista del marketing, para seguir reforzando su posición en el mercado mexicano.

Que Barça y Real no son las únicas grandes potencias que siguen a Mora no es ningún secreto. Entre otros, el Borussia Dortmund ya ha sido relacionado con el fino técnico, al igual que los gigantes ingleses Liverpool o Manchester City.

¿Brilló Gilberto Mora ya con la selección mexicana?

Mora está considerado como uno de los mayores talentos del mundo en el centro del campo, ya es una pieza clave en el Club Tijuana de la Primera División mexicana y en la presente temporada suma ya cinco goles en siete apariciones. El sábado, además, volvió a llamar la atención con la camiseta de la selección, cuando en el amistoso ante Colombia marcó su primer gol internacional tras un dribbling sobresaliente y firmó el 1-1 definitivo.

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Ya en el Mundial en casa, en el que México cayó de la forma más ajustada posible ante Inglaterra en octavos de final, Mora ya se había puesto en el foco con buenas actuaciones. La joven estrella fue titular en tres de los cinco partidos de México en el torneo y, en total, ya ha jugado 13 veces con su país.

Mora había renovado su contrato con Tijuana poco antes del Mundial hasta 2029. Sin embargo, detrás de ello seguramente había cálculo por parte de su club, con el objetivo de vender al canterano de enorme talento a un gran club europeo por la mayor cantidad posible en los próximos mercados de fichajes.