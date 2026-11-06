¿Tiene ya el Ajax en mente al sucesor de Menno Geelen? «Ese nombre suena mucho»

El nombre de Siem de Jong suena con frecuencia en el Ajax como posible sucesor de Menno Geelen, según informa Mike Verweij, de De Telegraaf, en el pódcast Kick-off.

El viernes por la tarde, Geelen sorprendió al anunciar de repente su salida del Ajax. El director general dejará sus funciones en Ámsterdam en abril de 2027, pese a tener contrato hasta junio de 2027.

El consejo de supervisión del Ajax recurrirá a una agencia externa para encontrar al sucesor de Geelen. La directiva del Ajax espera que haya un nuevo director general al frente del club en el Johan Cruyff Arena antes del 1 de abril del próximo año.

Sin embargo, Verweij sabe que el nombre de Siem de Jong también se menciona a menudo en el Johan Cruyff Arena. «Pero creo que primero apostarán por un candidato de mayor peso».

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Valentijn Driessen espera, sobre todo, que el nuevo director general se lleve bien con Jordi Cruyff. «Aunque Cruyff tiene un contrato de dos años y, con suerte, el director general estará algo más de tiempo», concluye.

Siem de Jong realizó un programa de formación en el Ajax en 2023 y actualmente forma parte del equipo del director técnico Jordi Cruyff. También sirve de interlocutor para jugadores y entrenadores.

Como jugador, vistió 276 veces la camiseta del Ajax. Marcó 88 goles y dio 52 asistencias. Se proclamó campeón de los Países Bajos en cuatro ocasiones.