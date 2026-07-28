Cuando Jürgen Klopp nombre en septiembre su primera convocatoria como seleccionador nacional, habrá una primera respuesta para muchas preguntas apasionantes: ¿cómo cambiará la fisonomía de la selección alemana en comparación con los algo más de dos años y medio bajo Julian Nagelsmann, que dimitió tras el fiasco del Mundial? ¿Qué jugadores dejarán de ser citados por el momento? ¿Qué futbolistas incorporará Klopp y les confiará posiblemente un papel importante en la reconstrucción del buque insignia del fútbol alemán?

A Rocco Reitz le encantaría ver su nombre en la respuesta a esta última pregunta. «Creo que el objetivo de todos es llegar a ser internacional algún día. También está en mi lista», dijo Reitz recientemente durante su presentación oficial en su nuevo club, el RB Leipzig. Si además se tiene en cuenta que el traspaso del centrocampista desde el Borussia Mönchengladbach al club sajón ya estaba cerrado en marzo, enseguida queda claro: Klopp no puede tener una mala opinión de Reitz.

Y es que, al fin y al cabo, cuando Reitz se marchó a Leipzig ni siquiera se contemplaba que Klopp fuera a convertirse en seleccionador nacional algo más de cuatro meses después. Por entonces, el técnico de 59 años seguía siendo Head of Global Soccer de Red Bull y, en ese cargo, fue precisamente una figura clave para llevar a Reitz al RB. El intenso estilo de juego del futbolista de 24 años, su capacidad de sprint y su entrega apasionada para dejarse la piel por el equipo impresionan mucho a Klopp, según ha trascendido. Como Reitz encaja tan bien con su fútbol a toda velocidad en el inagotable estilo de juego de Leipzig, el nuevo seleccionador de la DFB lo llevó a Leipzig y, por esas mismas razones, ahora podría tenerlo en el radar para el centro del campo de la selección.

Getty Images

Está claro que Klopp debe y puede liderar una reconstrucción en el equipo de la DFB. Comunicarlo así desde el principio de puertas afuera, asumir explícitamente que habrá tropiezos y entender quizá algún gran torneo como parte de una fase de transición, sin grandilocuentes promesas de títulos, parece importante para el nuevo hombre fuerte del fútbol alemán. «Hay talento. Pero hay que crear un nivel de expectativas con el que los jugadores puedan convivir», subrayó Klopp sobre el futuro del equipo de la DFB en torno a la final del Mundial como experto en MagentaTV. Ha tomado nota de 57 jugadores de campo, dijo Klopp en su rueda de prensa de presentación. No dio nombres.

¿Apostará Jürgen Klopp por Rocco Reitz en la reconstrucción del equipo de la DFB?

Llevado al caso de Reitz, eso significa lo siguiente: si Klopp obviamente piensa muy bien de él, porque lo llevó a Leipzig por 20 millones de euros, y considera que encaja en el estilo enormemente intenso de sus equipos, entonces podría ser uno de los jugadores llamados a convertirse en una pieza del rompecabezas de la reconstrucción. Condición indispensable para ello: que Reitz se haga un hueco en Leipzig y gestione bien las circunstancias a veces complicadas de su traspaso.

En Mönchengladbach, en el club de su corazón, para el que ya se calzó las botas con solo siete años, es bien sabido que ha quedado muy señalado precisamente por haberse marchado al RB. «Quien quiera esto no puede ser nunca nuestro capitán», se leía en un cartel en la grada visitante de los Potros durante el partido de Gladbach en Leipzig en abril, algunas semanas después de que se conociera el fichaje de Reitz. Más allá de todo el romanticismo futbolístico al que un movimiento así repugna, hay que destacar con elogio que para dar un paso así hace falta una buena dosis de confianza en uno mismo. Sobre todo porque existe un cierto riesgo que eleva la presión: si Reitz no logra asentarse en Leipzig, tiene garantizadas las burlas desde su antigua casa y, para más inri, el primer rival de su nueva etapa en la primera jornada será precisamente el Gladbach.

A esto se suma otra variable: cuando Reitz fue fichado en primavera, en el banquillo del RB todavía se sentaba Ole Werner. Hasta qué punto el nuevo entrenador jefe Martin Demichelis está convencido del exjugador del Gladbach está aún por verse. En términos generales, Reitz parece predestinado para el fútbol de Leipzig por su capacidad física, su fortaleza en los duelos, su agresividad sin balón y su juego sin adornos con la pelota. En cuanto al perfil, se parece mucho a Xaver Schlager, que se marchó y al que debe reemplazar.

Como es previsible que Christoph Baumgartner siga de baja hasta finales de octubre, Reitz puede empezar a posicionarse en las primeras semanas de la próxima temporada junto a Nicolas Seiwald o Assan Ouedraogo en el centro del campo. Siempre que él mismo esté completamente en forma. Una infección grave ya lo dejó fuera de combate al final de la pasada temporada y le acompañó de forma persistente durante los dos últimos meses. «Me siento bien, los valores son buenos. Semana a semana damos un paso más», se mostró optimista Reitz, aunque en el RB tuvo que empezar de momento con un trabajo individual de puesta a punto.

¿Será Rocco Reitz internacional con Jürgen Klopp? La competencia es grande

Reitz se ha marcado como objetivo personal firmar el mayor número posible de contribuciones de gol, un aspecto que echó demasiado en falta en su juego sobre todo en los dos últimos años. Además, por supuesto, aspira a presentar una que otra carta de recomendación a Klopp. En la selección sub-21, Reitz se había convertido en una pieza fija durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2025, y en el torneo del pasado verano fue también un futbolista absolutamente determinante. Con la selección alemana fue subcampeón de Europa, dejó varias actuaciones de muchísimo nivel y brilló sobre todo por su capacidad prácticamente inagotable para encadenar carreras intensas y arar cada metro del campo.

Getty Images

Antes de la Eurocopa 2024, Reitz ya pudo asomarse a la absoluta, como es sabido: llegó a completar entrenamientos junto a Brajan Gruda, rindió bien y estuvo en la convocatoria para el amistoso contra Ucrania (0-0) a comienzos de junio de 2024. Sin embargo, Reitz sigue esperando hasta hoy su debut internacional, algo que debería cambiar con Klopp. Y aunque el cambio de seleccionador juega a su favor, la realidad es también, naturalmente, que la competencia en el puesto de mediocentro y de interior es bastante grande.

Con Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlovic, Klopp podría apostar en el centro del campo por un dúo que funciona de maravilla en el FC Bayern. Además, Reitz deberá medirse con varios jugadores de calidad ya más asentados en la DFB, como Felix Nmecha (Borussia Dortmund), su nuevo compañero en Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (FC Bayern), Anton Stach (Leeds United) o Angelo Stiller (VfB Stuttgart). A ellos se suman grandes talentos sin cargas previas como Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) o Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), a los que Klopp podría potenciar explícitamente como pilares del futuro en el nuevo comienzo de la DFB.

Por su vínculo especial con Klopp, Reitz entra naturalmente en la ecuación. Lo decisivo será lo bien que logre plasmar en el campo, en su nuevo club, las cualidades por las que el nuevo seleccionador lo llevó hace unos meses al RB Leipzig. En cualquier caso, Reitz debería estar entre esos 57.