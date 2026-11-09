«Tiene que volver al Feyenoord, dicen entonces. Pero, sobre todo, no debe volver»

En Voetbalpraat se habla de Tjark Ernst, que recibe críticas con frecuencia como portero del Feyenoord. Según Maarten Wijffels, recuperar a Justin Bijlow como primera opción no sería, en absoluto, una solución.

«Todos los años pasa algo con los porteros del Feyenoord, ¿no? A uno le pasa algo, del otro se dice esto y de otro, aquello», comienza Wijffels su análisis sobre los tan comentados guardametas del equipo de Róterdam.

«Fíjate en Justin Bijlow, que se ha marchado del Feyenoord. ¿Será casualidad que ya no se lesione nunca? No es casualidad, ¿verdad?», se pregunta en voz alta el periodista deportivo. «Ha salido de esa presión negativa que siempre hay allí. Y ahora juega partidos uno detrás de otro».

«También estuve con él en Italia. Lo ves jugar y te das cuenta de que allí está en su sitio», señala Wijffels al ver el buen rendimiento del exguardameta del Feyenoord en la portería del Genoa. «A veces se dice que debería volver al Feyenoord. Lo que no debería hacer es volver al Feyenoord».

«No, de verdad. Para él ha sido una salida magnífica. Y puede desarrollar una carrera jugando partidos sin interrupción», añade Wijffels sobre Bijlow, que dejó el Feyenoord el año pasado.

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Su compañero Rypke Bakker interviene: «Ernst necesita hacer alguna vez una parada como la de Wellenreuther contra el Ajax, que le sirva para salir del bache. O como la de Bijlow contra el Bayern de Múnich en la Champions League. Que Ernst deje alguna vez la portería a cero y, ojalá, gane confianza».

Ernst tampoco transmitió seguridad el domingo con el Feyenoord ante el sc Heerenveen, que ganó por 5-3. Por ahora, el alemán parece contar con la confianza de Giovanni van Bronckhorst, aunque eso podría cambiar después del parón de selecciones.