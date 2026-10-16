Las declaraciones de Yasser Al Qahtani, leyenda de la selección de Arabia Saudí, sobre la final de la Copa Asiática 2007 desataron una ola de indignación en Irak, después de que reabriera el expediente de aquel enfrentamiento histórico que terminó con la selección iraquí coronada campeona a costa del conjunto saudí, en medio de duras críticas de periodistas y analistas iraquíes que consideraron que sus palabras sobre el partido llegaron muchos años después de que este finalizara.

Al Qahtani había declarado que la existencia de la tecnología del videoarbitraje (VAR) durante la final de la Copa Asiática 2007 habría llevado a la cárcel a tres jugadores de la selección iraquí, en alusión a lo que describió como la violencia que se vivió en el partido.

Estas declaraciones devolvieron al primer plano el viejo clima de rivalidad entre ambas selecciones y abrieron una nueva puerta a la polémica entre figuras deportivas de los dos países.

Durante su aparición en el canal deportivo iraquí Al Rabia Sports, el doctor Riyad Mazhar, académico y analista deportivo iraquí, lanzó un ataque contra Al Qahtani, al considerar que volver a hablar de la final después de todos estos años refleja, desde su punto de vista, que el efecto de haber perdido el título asiático sigue presente en él.

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Mazhar dijo: "Desde el punto de vista psicológico, parece que sufre un claro impacto emocional por no haber conseguido el título asiático, porque siempre vuelve a abrir el tema de esa final, y eso es lo que nos hace felices, porque dejamos una huella profunda en su interior".

Y añadió el analista iraquí: "Seguirá recordando esa final incluso cuando llegue a los 90 años. Siento un gran orgullo por la coronación de la selección de mi país con ese título, porque nosotros éramos la selección más merecedora", antes de dirigir un consejo polémico a la leyenda del fútbol saudí: "Le aconsejo ir a un psiquiatra para superar esta etapa".

Un periodista iraquí responde con una declaración opuesta: ¿qué dijo sobre Al Qahtani?

Por su parte, el periodista y presentador deportivo iraquí Taha Abu Raghif criticó las declaraciones de Al Qahtani y se mostró extrañado por la reapertura del expediente de la final casi dos décadas después de su disputa, al considerar que el comentario no resultaba apropiado tras todos estos años.

Abu Raghif dijo: "No conozco el motivo de esta extraña declaración. Han pasado 20 años de esa final y se suponía que no debía salir con un comentario así. Creo que, si hubiera justicia, Al Qahtani debería haber sido expulsado en ese partido y no deberían haberle dado el premio al mejor jugador del torneo".

La selección iraquí se coronó campeona de la Copa Asiática 2007 tras vencer a Arabia Saudí por un gol a cero en la final, logrando así una gesta histórica que todavía ocupa un lugar muy destacado entre sus aficionados.

Entre las declaraciones de Al Qahtani y las reacciones iraquíes, la final volvió al centro de la polémica, en un cruce que se extendió desde las decisiones arbitrales hasta las críticas personales, después de que los recuerdos de aquel viejo enfrentamiento se convirtieran en un nuevo motivo de disputa mediática entre ambas partes.



