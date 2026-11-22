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El trato de los dirigentes del Bayern de Múnich a Jamal Musiala sigue dando que hablar. El exjugador de la Bundesliga Maik Franz los ha criticado duramente. Stefan Effenberg le dio la razón y hasta Rio Ferdinand se mostró sorprendido.

El exdefensa, que jugó entre otros en el Eintracht de Fráncfort y el Hertha BSC, calificó el debate sobre Musiala provocado por los dirigentes del Bayern de «mezquino» en el programa «Doppelpass» de Sport1. Para Franz, la forma en que lo han manejado «tiene algo de acoso».

El debate sobre Musiala comenzó con las declaraciones de Uli Hoeneß, figura de referencia del Bayern, en «Sonntags-Stammtisch», de BR. Después se sumó el presidente del consejo de administración, Jan-Christian Dreesen, en Abendzeitung, y el miembro de la directiva Karl-Heinz Rummenigge empleó palabras aún más duras el viernes por la noche en Sky tras el 1-1 contra el 1. FC Colonia . «Si no vuelve a ser el Jamal de antes, tendremos que hablar con la familia, con el jugador y, sobre todo, con la agencia, porque entonces, francamente, esas cantidades ya no se pueden justificar», dijo. El sábado, incluso el sindicato de futbolistas FIFPRO condenó ese ataque frontal con palabras contundentes en una carta pública.

Musiala había renovado su contrato en febrero de 2025 hasta 2030 y se convirtió así en uno de los jugadores mejor pagados del club muniqués. Se dice que el internacional cobra 25 millones de euros al año. Poco después sufrió una lesión terrible en el Mundial de Clubes que lo obligó a estar varios meses de baja. Más tarde, durante la preparación de la temporada actual, se desplomó en dos amistosos. Después anunció que le habían diagnosticado un trastorno funcional neurológico con ausencias, una forma de crisis epilépticas .

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El presidente Herbert Hainer rechazó tajantemente el sábado la sospecha de que el entorno de Musiala pudiera haber conocido la enfermedad antes de la renovación . Por su parte, Süddeutsche Zeitung afirma haber sabido que en verano los representantes de Musiala y el club llegaron a un acuerdo verbal para ajustar su contrato si no lograba recuperar su nivel anterior .

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«Mia san Money»: Maik Franz establece una delicada comparación con Deisler

Para Franz, es inadmisible que ahora se debata una reducción salarial, dada la difícil trayectoria reciente de Musiala. «Entonces ya no estamos ante el Mia san Mia, sino ante el Mia san Money», dijo. Más tarde añadió: «Seguimos hablando de una persona. Tres de las personas más poderosas del fútbol alemán lo exponen públicamente y lo ponen bajo la lupa. (...) Hace 20 años tuvimos el caso de Sebastian Deisler».

Deisler fue considerado en su día un talento excepcional en Alemania, hasta que puso fin a su carrera en enero de 2007, a los 27 años, debido a una depresión causada por graves lesiones de rodilla y la enorme presión del fútbol profesional.

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El excapitán del Bayern Stefan Effenberg, también invitado en «Doppelpass», dio la razón a Franz: «Por principio, a un jugador lesionado hay que acompañarlo y protegerlo públicamente. Esas declaraciones del Bayern fueron catastróficas. Pones muchas cosas en duda. Todos deseamos de corazón que vuelva a estar al cien por cien. ¿Por qué señalarlo así ahora públicamente? Cerrad la puerta y hablad con el jugador y con su representante. Pero no públicamente». Señalar a un jugador de esa manera no ayuda «a nadie». «Hacerlo así está increíblemente mal».

A Effenberg le sorprende, sobre todo, que Hoeneß no salga en defensa del jugador. «Por eso me desconcierta aún más», dijo el excentrocampista del equipo muniqués. «Antes, el Bayern renovaba los contratos de jugadores gravemente lesionados para dar una señal. Eso es exactamente lo contrario de lo que está haciendo con Musiala».

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¿Puede el trato a Musiala perjudicar también el futuro del club?

Además, ese trato podría tener consecuencias en cadena. «En realidad, tendrían que decir: Harry Kane está lesionado ( rotura del ligamento de la sindesmosis, varios meses de baja ; nota de la redacción), acabamos de renovarle el contrato, por cierto, por una suma elevada. Si no vuelve a estar al cien por cien, tendremos que hablar de su salario. En realidad, eso es lo que tendrían que hacer».

Franz se pronunció en la misma línea e incluso auguró problemas en futuras negociaciones contractuales . «Quizá tienes en tus filas al próximo mejor jugador del mundo, Michael Olise. También quieres que renueve y cobre mucho. Pero él tendrá en mente: “Si enfermo o me lesiono y no rindo, me echarán públicamente a los leones”», dijo. Y recalcó: «Uf, creo que no se han hecho ningún favor con esto».

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Para Effenberg, incluso hace falta una disculpa pública «desde la cúpula». Durante la asamblea general anual del sábado, Hainer y Dreesen, en ausencia de Rummenigge y Hoeneß, se esforzaron más bien por restar intensidad al asunto que dominaba la actualidad.

«A todos nos preocupa siempre el jugador. Y Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge y Jan-Christian Dreesen también lo han expresado», explicó Hainer. Nunca se trató de «presionar a Jamal», subrayó Dreesen: «Todos queremos que Jamal vuelva a ser el Jamal de antes. Necesita tiempo para regresar. Hay que dárselo».

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El trato a Musiala también suscita indignación fuera de Alemania

Con todo, el asunto ya está dando mucho que hablar fuera de Alemania. La leyenda inglesa Rio Ferdinand escribió en X: «El Bayern de Múnich debería estar por encima de esto... Si quieren negociar condiciones más razonables para el futuro del club debido a los problemas de salud de Jamal, deberían hablar con él y con su equipo en lugar de hacerlo con los medios».

El que fuera durante años defensa del Manchester United y 81 veces internacional ya no reconoce al Bayern. «Esta situación ya debe de ser bastante difícil de sobrellevar para Jamal sin que los medios y los representantes del club hablen de ella públicamente. Visto desde fuera, el Bayern siempre ha sido uno de esos clubes que han mostrado una clase y unos estándares admirados por la mayoría. Por desgracia, lo que está ocurriendo en esta situación no se parece en absoluto al Bayern de Múnich».

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Por su parte, Musiala cuenta con el pleno respaldo de la dirección deportiva. «Creemos firmemente que tiene la posibilidad de volver a rendir como antes. Los que estamos en el área deportiva tenemos otra convicción», dijo el director deportivo Max Eberl tras el partido contra el Colonia, al ser preguntado por las duras palabras de Rummenigge. El entrenador Vincent Kompany subrayó que Musiala es un «jugador especial» y que cree en él. El belga no quería «meterse en este debate; no lo he hecho en dos años y medio. Que entre nosotros haya muchas personas que han hecho mucho por el club y tienen su opinión está perfectamente bien», dijo.

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