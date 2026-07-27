Chelsea continúa con su gran gasto en el mercado de fichajes y, para reforzar su línea de ataque, el club londinense se prepara para incorporar a un delantero de 35 años y desprenderse de un atacante de 23 años que había fichado por 25 millones de euros.

El sitio "Foot Mercato" señaló que Chelsea ha vuelto a encender el mercado de fichajes, ya que los blues siguen gastando a manos llenas y este verano han desembolsado 282 millones de euros para incorporar a Morgan Rogers, Marco Palestra y Deivid.

Como es habitual, el club inglés busca sumar el mayor número posible de jóvenes promesas, aunque esta vez podría sorprender a algunos.

El diario "The Athletic" informó hoy de que Chelsea está interesado en fichar a Danny Welbeck, exjugador del Manchester United, que viste la camiseta del Brighton desde 2020.

Esto llega tras dos temporadas destacadas en la Premier League (10 goles en 30 partidos en la temporada 2024/2025 y 13 goles en 37 partidos en la temporada 2025/2026).

El hijo de Mánchester, de 35 años, demuestra que todavía es capaz de marcar en la Premier League, pero el interés de Chelsea por ficharlo resulta sorprendente.

Chelsea cuenta actualmente con una línea de ataque muy potente que incluye a Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson y João Pedro. Sin embargo, el Chelsea se muestra optimista sobre la posibilidad de convencer al Brighton de desprenderse de su delantero, al que solo le queda un año de contrato.

Pero, si Chelsea persigue esta opción sorprendente, es porque está dispuesto a desprenderse de varios de sus atacantes, entre ellos Emanuel Emegha (23 años).

De nuevo, esta noticia es sorprendente, ya que el joven jugador neerlandés, que ha sufrido recientemente una lesión en los isquiotibiales, no lleva mucho tiempo desde su incorporación a Stamford Bridge, donde su contrato se extiende hasta el año 2033.