Compartir Sigue a GOAL en Google

La selección de Arabia Saudí afronta su esperado partido amistoso ante su similar de Corea del Sur con un objetivo principal de gran envergadura: poner fin a la arraigada maldición que se ha prolongado durante 21 años completos.

Anuncios

La selección de Arabia Saudí se enfrentará a su homóloga de Corea del Sur mañana viernes, en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en un partido amistoso de preparación para los compromisos venideros.

Según el canal saudí «Al Arabiya», este será el partido número 19 que enfrenta a las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur, tanto a nivel amistoso como oficial, desde su primer duelo en 1980.

En los 18 partidos anteriores, la selección saudí logró 5 victorias, frente a 6 partidos que ganó la selección coreana, mientras que el empate predominó en otros 7 encuentros.

No obstante, la última victoria saudí se produjo hace 21 años, concretamente en 2005, cuando venció a su homóloga surcoreana en la ida y la vuelta por 2-0 y 1-0 en la clasificación para el Mundial de 2006.

Anuncios Anuncios

Desde entonces, ambas selecciones han disputado 6 partidos, en ninguno de los cuales Arabia Saudí logró vencer, ya que la selección coreana consiguió ganar dos partidos, mientras que 4 encuentros terminaron en empate.

Related Topics

Próximos partidos KSA Amistosos 09:30 KOR

A nivel amistoso, ambas selecciones disputan su séptimo enfrentamiento, una serie que comenzó en 1980, en la que la selección coreana se impuso en dos ocasiones, frente a una única victoria saudí, mientras que 3 partidos terminaron en empate.

La victoria más destacada de la selección saudí sobre su homóloga coreana fue en las semifinales de la Copa Asiática de 2000, cuando Talal Al Meshal marcó los dos goles del triunfo por 2-1.

Anuncios

En cuanto al último partido, fue en los octavos de final de la Copa Asiática de 2023, cuando terminó en el tiempo reglamentario con empate a uno, antes de que la selección coreana lograra avanzar a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

El partido ante Corea del Sur llega en medio de un ambiente tenso en la opinión pública saudí, tras numerosas informaciones que hablaron de la posibilidad de destituir al técnico griego Georgios Donis de su cargo como seleccionador del primer equipo.

Anuncios

El periodista saudí Abdulrahman Al Humaidi, presentador del programa «Nadina» en el canal «MBC 1», había asegurado que Donis dejará su cargo como seleccionador de Arabia Saudí en un 99 %.

Donis respondió a esas informaciones en declaraciones al diario saudí «Al Riyadiah», donde dijo: «No me importan los rumores que se lanzan de vez en cuando sobre mi futuro profesional con la selección saudí».

Anuncios

Y añadió: «Lo que me importa actualmente es desarrollar a la selección y centrarme en el trabajo; tengo la experiencia para lidiar con lo que se dice sobre mi futuro profesional, y daré lo mejor de mí para servir al fútbol saudí».

Las declaraciones de Donis llegaron como continuación del comunicado emitido por la Federación Saudí de Fútbol, según el canal saudí «Al Ekhbariya», en el que negó la posibilidad de destituir al técnico griego y confirmó su continuidad en el cargo.

Anuncios

Esta es la segunda vez que la Federación Saudí de Fútbol desmiente las informaciones sobre la salida de Donis, después de haberlo hecho ya el pasado mes de octubre.

Algunos informes habían asegurado que la Federación Saudí tiene la intención de contratar al español Roberto Martínez, exseleccionador de Portugal, para dirigir a la selección saudí en la Copa Asiática de 2027, en lugar de Donis.

Anuncios

Esas informaciones provocaron una oleada de indignación en la afición futbolística saudí, especialmente ante la falta de tiempo antes del inicio del torneo asiático, lo que llevó a la Federación Saudí a emitir un comunicado de desmentido.

Sin embargo, el aplazamiento de la Copa Asiática de 2027 de enero a diciembre del próximo año reavivó la polémica sobre la posibilidad de destituir a Donis, dado que hay tiempo de sobra antes del torneo.