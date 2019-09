Tiembla Barcelona: Messi vuelve a hablar de retirarse en Newell's

El delantero, que tiene una cláusula para salir del Barça cada mes de junio, vuelve a hablar de poder colgar las botas en su país.

Lionel Messi es una leyenda del y la idea del clube es que se retire como blaugrana pero el argentino tiene en su contrato una cláusula para dejar el club al final de cada temporada como se conoció rencientemente.

Ahora, el 10, tras ganar el Premio The Best 2019, reconoció en una entrevista a Fifa.com que siempre le atrajo la idea de acabar jugando al menos un tiempo en y en el club de su infancia, Old Boys.

"Sí, siempre lo dije ¿no? Es un sueño de chiquito, poder jugar con la camiseta de Newell’s. Pero bueno, no sé si lo podré hacer realidad. No pasa por mí solo. Tengo 3 hijos", explica Messi.