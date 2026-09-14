El belga Youri Tielemans, centrocampista del Manchester United, reconoció que la actuación de su equipo en el derbi que perdió ante el City fue "negligente" y no lo suficientemente buena.

Las decisiones arbitrales acapararon los titulares tras la victoria del Manchester City por 1-0 en el estadio de Old Trafford, ayer domingo, en la cuarta jornada de la Premier League.

La expulsión de Phil Foden, jugador del Manchester City, en el minuto 23 generó una gran polémica, mientras que el único gol del partido, marcado por Erling Haaland, resultó sumamente controvertido, ya que Enzo Fernández se encontraba en clara posición de fuera de juego antes de que Haaland marcara, pero el gol subió al marcador y, posteriormente, se admitió que hubo un error y que el gol debería haberse anulado.

El Manchester United está muy indignado con esta decisión, pero Tielemans reconoció que su equipo no rindió lo suficiente cuando dispuso de superioridad numérica durante un largo periodo.

El astro belga declaró a la cadena NBC Sports: "En primer lugar, no deberíamos haber encajado el gol, pero si no hubiera subido al marcador, habría sido un partido distinto".

Y añadió: "No creo que generáramos ocasiones suficientes para ganar el partido de todas maneras. Creo que fuimos un poco descuidados con el balón y quizás no tomamos las decisiones correctas en el último pase".

Y continuó, según recogió el diario inglés "Metro": "Es decepcionante, todos nos sentimos decepcionados y frustrados porque sabemos que podemos jugar mucho mejor".

Y prosiguió con sus declaraciones: "Queremos hacer las cosas bien, pero hoy no ocurrió como queríamos".

Y concluyó: "No aprovechamos los espacios de forma óptima, cometimos errores en nuestros pases y quizás nos precipitamos un poco. No dimos el último pase correcto en el último tercio del campo para crear ocasiones suficientes de gol".

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