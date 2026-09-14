El belga Youri Tielemans, centrocampista del Manchester United, admitió que el rendimiento de su equipo en el derbi que perdió ante el City fue "negligente" y no lo suficientemente bueno.

Las decisiones arbitrales acapararon los titulares tras la victoria del Manchester City por 1-0 en el estadio de Old Trafford, ayer domingo, en la cuarta jornada de la Premier League.

La expulsión de Phil Foden, jugador del Man City, en el minuto 23 generó una gran polémica, mientras que el único gol del partido, marcado por Erling Haaland, fue sumamente controvertido, ya que Enzo Fernández estaba en clara posición de fuera de juego antes de que Haaland anotara, pero el gol fue concedido, y posteriormente se reconoció la existencia de un error y que el gol debería haber sido anulado.

El Manchester United está muy enfadado por esta decisión, pero Tielemans reconoció que su equipo no ofreció lo suficiente cuando contó con superioridad numérica durante un largo periodo.

La estrella belga declaró a la cadena NBC Sports: "Ante todo, no deberíamos haber encajado el gol, pero si no se hubiera concedido, habría sido un partido diferente".

Y añadió: "No creo que hayamos generado suficientes ocasiones para ganar el partido de todos modos. Creo que fuimos un poco descuidados en el trato del balón, y quizá no tomamos las decisiones correctas en el último pase".

Y continuó, según recogió el diario inglés "Metro": "Es decepcionante, todos sentimos decepción y frustración porque sabemos que podemos jugar mucho mejor".

Y prosiguió con sus declaraciones: "Queremos hacer las cosas bien, pero hoy no ocurrió como queríamos".

Y concluyó: "No aprovechamos los espacios de la mejor manera, cometimos errores en nuestros pases y quizá nos precipitamos un poco. No dimos el último pase correcto en el último tercio del campo para crear suficientes ocasiones de gol".

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