Thuram: "Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci"

El francés carga contra el italiano tras sus palabras en torno a la polémica racista con el jugador de la Juventus Kean.

"Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci. Dice lo que mucha gente piensa: que los negros merecen lo que les sucede. Es como cuando una mujer es violada y algunas personas hablan de la forma en que va vestida". Así de tajante responde el exjugador Lilian Thuram a las declaraciones de Leonardo Bonucci en torno a la polémica racista con Kean.

"La culpa está al 50% entre los hinchas y Kean”, dijo el central tras la celebración de su compañero ante la afición del . Unas declaraciones que, pese a rectificarlas él mismo más tarde, siguen trayendo cola. "Hablé al final del partido, me expresé de una manera apresurada y fue malinterpretado. Condeno todas las formas de racismo y discriminación. Ciertas actitudes son siempre injustificables y no puede haber malentendidos sobre esto", dice el italiano... aunque para algunos tarde.

Thuram, exfutbolista de la y del , cargó, al igual que Balotelli o Yaya Touré, contra el Bonucci: "Kean debe sentirse orgulloso en la adversidad. Todos los negros deberían hacer frente a personas como Bonucci. A ellos les gustaría que renunciaran. La pregunta correcta para Bonucci sería, ¿qué hizo Kean para merecer tanto desprecio? Bonucci nunca les dice a los hinchas que están equivocados, sino a Kean, que lo está buscando. Es a causa de esta gente por la que las cosas no avanzan ", afirma a 'Le Parisien'.

"Bonucci no es estúpido, pero tiene una idea de la sociedad y sus intenciones son simplemente vergonzosas. Debemos ser claros sobre el racismo. Esos 'buu' representan el desprecio a todas las personas, incluidos los niños, que tienen el color de la piel de Kean. A Kean y los negros les quiero decir que me siento orgulloso y exijo el respeto de personas como él", defiende un Thuram que cree que cuando estos incidentes ocurren "no se puede seguir": "Todos dicen que la próxima vez el partido será suspendido, pero nunca pasa. Deben entender que cuando un jugador sufre tal violencia, que afecta a millones de personas, no se puede seguir así. Pero el fútbol es un negocio, así que las instituciones que nunca han tenido la oportunidad de intervenir no harán nada".