Thomas Tuchel se enfada muchísimo durante el himno de Inglaterra y lanza una súplica a la FIFA

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra,mostró molestia antes del partido contra Croacia (4-2) por la presencia de muchos fotógrafos durante el himno nacional.

Para Tuchel, el partido del Mundial contra Croacia fue muy especial: el alemán de 52 años ha ganado la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes, la DFB-Pokal y la Ligue 1, pero nunca había vivido un Mundial.

Por eso, se propuso disfrutar al máximo de los himnos, pero ese plan se esfumó rápido. «Tengo que deciros algo», dijo en la rueda de prensa.

«Ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno, porque no podía ver a mi equipo. Hoy ha sido un momento muy especial, y me encontraba frente a un muro de cincuenta fotógrafos y no podía ver a ningún jugador. Eso me ha estropeado un poco la experiencia de hoy».

«Es muy emotivo. De joven ni me atrevía a soñar con una carrera así».

«Sentí el ambiente y lo que significa estar en un Mundial. Es increíble; estos dos días he tenido mucha energía. No quería estar en otro lugar», afirmó.

La FIFA aún no ha respondido, pero se espera que ajuste la ubicación de los fotógrafos. Tras vencer a Croacia, Inglaterra se prepara para enfrentar a Ghana el 23 de junio y a Panamá el 27.