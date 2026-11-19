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Thomas Frank ha asegurado que el público solo conoce una parte de las circunstancias que provocaron su salida del Tottenham. El nuevo entrenador del Crystal Palace prepara su primer partido al frente del equipo y ha aprovechado su primera rueda de prensa para responder a las críticas por su breve etapa en el norte de Londres.

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Frank habla de las secuelas de su etapa en el Tottenham

El danés de 53 años vuelve este fin de semana a un banquillo de la Premier League, aunque su difícil etapa en el Tottenham sigue muy presente. Frank habló con franqueza en la rueda de prensa previa a su primer partido con su nuevo equipo, el Crystal Palace, contra el Coventry City: «Todos tenemos ego. Unos lo controlan mejor que otros. No sé si para mí se trata de las críticas. Se trata más bien de lo que puedo aportar, de lo que puedo aprender, de lo que puedo mejorar y de cómo puedo progresar».

Añadió: «En este mundo hay mucha gente inteligente. Pero lo interesante es que solo conocen una décima parte de la verdad. Una décima parte de la verdad sobre el Brentford y una décima parte de la verdad sobre el Tottenham. Así son las cosas. Y si no puedes soportarlo como entrenador o jugador, no deberías dedicarte a esto».

«Puedes decir que quieres que todo el mundo te quiera y piense que eres el mejor. No hay nadie que no quiera eso. Pero bueno, esto es fútbol. Lo importante es que no leo nada. No estoy en las redes sociales. Probablemente eso venga bastante bien en esta situación. Por mi parte, no me arrepiento de nada. Le deseo lo mejor al Tottenham para el futuro», explicó frank.

El Crystal Palace vuelve a la vorágine

Tras una pausa durante la que viajó por Japón y Australia, Frank admitió que el singular desafío que le esperaba en Selhurst Park le animó a volver a los banquillos. El Crystal Palace está inmerso en la lucha por evitar el descenso, y el exentrenador del Brentford reveló que su familia tuvo un papel clave en su decisión de acortar su periodo de descanso.

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Tras pasar varios meses alejado de la presión de la competición de élite, afirmó: «Si no aprendes de ninguno de tus trabajos, creo que no reflexionas, no mejoras y no progresas. Por supuesto, hay muchas cosas sobre las que he estado reflexionando. Los detalles quedarán para otro momento, pero puedo decir que he aprendido, sin duda».

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«Tenía muy claro que no quería hacer nada en verano. Publiqué un comunicado: necesitaba más tiempo. Puedo decir sinceramente que no me habría importado que hubieran sido tres, cuatro, cinco, seis o siete meses más, porque está bien volver a esta vorágine, pero también es increíblemente bueno estar fuera, sobre todo si disfrutas de la vida, como es mi caso».

Lampard se prepara para el impulso de la llegada de Frank

Mientras Frank se prepara para estrenarse en el banquillo del Crystal Palace, se enfrenta a un viejo conocido: Frank Lampard, entrenador del Coventry City. El técnico del Coventry reconoció que su equipo debe estar preparado para medirse a un rival revitalizado y señaló que cabe esperar cierto impulso y más energía de un equipo que estrena entrenador.

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«Por lo general, esperas cierto impulso y más energía con la llegada de un nuevo entrenador. Espero que él [Thomas Frank] aporte cosas al equipo a medida que avance, porque es un muy buen técnico», señaló Lampard en la rueda de prensa previa al partido.