Thijs Oosting castiga a su padre Joseph y da la victoria al PEC Zwolle en el derbi del IJssel





















El PEC Zwolle venció este domingo por la tarde a su rival Go Ahead Eagles bajo la dirección del tándem interino formado por Dennis van der Ree y Maikel van der Werff. Thijs Oosting fue la figura del conjunto de Zwolle con dos goles.

El PEC Zwolle decidió destituir a Henry van der Vegt tras perder 0-1 ante el SC Cambuur el pasado fin de semana. Con el tándem interino formado por Van de Ree y Van der Werff, el equipo de Zwolle ofreció una imagen mucho mejor.

Pese al buen comienzo de los locales, el Go Ahead Eagles se adelantó contra el desarrollo del partido en el MAC3Park. Sherel Floranus no pudo interceptar un balón largo desde atrás y se lesionó en la acción.

El balón siguió su trayectoria y Viktor Edvardsen lo envió al área. El portero Jasper Schendelaar falló por completo y Stefán Ingi Sigurdarson marcó desde cerca: 0-1.

Tras el primer gol, el PEC Zwolle apretó. Gilles van der Wal, de dieciocho años, disparó ligeramente desviado tras darse la vuelta, y un remate de Sydney van Hooijdonk pasó rozando el poste.

En la segunda parte, los locales tuvieron más fortuna de cara a puerta. Van Hooijdonk disparó desde justo fuera del área y el balón entró de forma espectacular tras golpear la cara interior del poste: 1-1. Poco después, Thijs Oosting hizo daño a su padre, Joseph Oosting (entrenador del Go Ahead), con un potente disparo que golpeó la parte inferior del larguero.

Poco después, Oosting volvió a aparecer con un gran gol. Remató un centro desde la izquierda a la escuadra y marcó así su quinto gol contra el equipo de su padre. En los últimos minutos, Koen Kostons también aportó su gol: 4-1.

Con la victoria, el PEC Zwolle asciende al decimoquinto puesto. El Go Ahead Eagles permanece noveno en la VriendenLoterij Eredivisie.