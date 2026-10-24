Thierry Henry planea una revolución en el fútbol femenino

La exestrella francesa Thierry Henry busca revolucionar el fútbol femenino a través de las botas deportivas, mediante el desarrollo de diseños específicos para las jugadoras en lugar de depender de modelos concebidos originalmente para hombres, en un paso que combina la innovación tecnológica con la inversión en un mercado que experimenta un crecimiento acelerado.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Henry, leyenda del Arsenal y campeón del mundo con Francia en 1998, trabaja en esta iniciativa en su calidad de director de fútbol de la compañía suiza "On", que busca reforzar su presencia en el mundo del fútbol mediante el desarrollo de equipamiento deportivo innovador.

Henry declaró: "Hay jugadoras que llevan botas de hombre, y eso no es normal", en alusión a la brecha que todavía persiste en el diseño de equipamiento deportivo destinado al fútbol femenino.

La suiza Sydney Schertenleib, centrocampista del Barcelona, participa en el desarrollo de los nuevos productos de la compañía, lo que permite aprovechar la experiencia de las jugadoras profesionales para diseñar botas que satisfagan mejor sus necesidades.

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La iniciativa se basa en la tecnología LightSpray, que permite fabricar una parte superior extremadamente ligera y sin costuras, con el objetivo de mejorar la comodidad, la ligereza y el rendimiento sobre el terreno de juego.

La compañía aspira a aprovechar el Mundial Femenino 2027 en Brasil como una plataforma importante para dar a conocer sus nuevos productos y reforzar su presencia a nivel mundial.

Este paso se enmarca dentro de la estrategia de On para ampliar su presencia en el fútbol, aprovechando la colaboración con destacadas estrellas, entre ellas Kylian Mbappé, junto a Schertenleib, en el marco de una orientación que va más allá del patrocinio tradicional hacia la inversión en tecnología y el diseño de equipamiento especializado.

Con esta iniciativa, Henry aspira a abordar una brecha histórica en el equipamiento del fútbol femenino, subrayando que el desarrollo de este deporte no se limita al aumento de aficionados e inversiones, sino que también requiere productos diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de las jugadoras, en un mercado que ya representa una prometedora oportunidad comercial para las marcas deportivas.



