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Mohamed Saeed
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¡Thierno Barry acapara los focos! El delantero del Everton lanza un aviso a Erling Haaland mientras el equipo de Moyes supera un susto ante el Coventry y prolonga su impresionante racha de victorias

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Thierno Barry continuó su extraordinaria progresión como nuevo referente ofensivo del Everton al marcar dos goles en rápida sucesión para impulsar la victoria por -3-1 ante el Coventry City la noche del viernes. El resultado sitúa al Everton en la quinta posición de la Premier League y pone el broche a una semana en la que David Moyes alcanzó un hito histórico como entrenador en el lado azul de Merseyside.

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Barry brilla y mete al Everton entre los cinco primeros

El Everton demostró en el Hill Dickinson Stadium que su recuperación no da señales de frenarse, pese a un inicio titubeante que lo dejó por detrás en el marcador tras un gol de Yann Gboho al comienzo de la segunda parte. Barry asumió entonces el protagonismo y dio la vuelta al partido en cinco minutos frenéticos con dos goles que prolongan su extraordinaria racha individual. Fue la tercera victoria consecutiva del Everton en todas las competiciones, una serie en la que ha derrotado dos veces al Newcastle antes de superar este complicado encuentro ante un Coventry que ofreció resistencia.

El triunfo tuvo un significado especial para David Moyes, que igualó oficialmente el récord de Harry Catterick de 592 partidos en el banquillo del Everton. Mientras que el legado de Catterick está marcado por los grandes títulos, Moyes dirige actualmente una nueva etapa de recuperación que ha llevado al Everton a superar en la clasificación a su rival, el Liverpool. El equipo logró esta última victoria pese a la ausencia de Jack Grealish, que seguía apartado tras una infracción disciplinaria, una muestra de que el sistema táctico de Moyes funciona a un gran nivel al margen de los problemas individuales de la plantilla.

Moyes avisa a Haaland tras el doblete de Barry

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Antes del partido, Moyes había sugerido con cierta picardía que la gran figura del Manchester City «debería estar preocupado» por la competencia para ser el goleador más eficaz de la Premier League. Aunque este tipo de comparaciones suelen suscitar dudas, las cifras de Barry son cada vez más difíciles de ignorar. El jugador de 24 años suma ya 10 goles en todas las competiciones esta temporada y solo está por detrás de Erling Haaland en la tabla de goleadores entre los futbolistas de la máxima categoría inglesa. Es un giro espectacular para un jugador que pasó dificultades en su primera temporada tras llegar procedente del Villarreal.

El primer gol de Barry llegó en el minuto 56, cuando se elevó por encima de todos para rematar con fuerza de cabeza un centro de Vitaliy Mykolenko y batir a Carl Rushworth. Solo cinco minutos después, el francés aprovechó un rechace para adelantar al Everton, aunque el tanto no estuvo exento de polémica. Pese a las protestas del Coventry por una posible mano en la jugada previa, el VAR dio validez al gol. La influencia de Barry fue más allá de sus tantos: después asistió a Kiernan Dewsbury-Hall, que sentenció con una definición precisa desde un ángulo cerrado.

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Lampard, frustrado por la polémica del VAR

Para Frank Lampard, entrenador del Coventry, el regreso a su antiguo club terminó con mal sabor de boca tras varias decisiones arbitrales controvertidas. Los visitantes se sintieron perjudicados en la primera parte, cuando James Tarkowski pareció tirar del pelo a Caleb Yirenkyi dentro del área, en una acción que quedó sin sanción. La frustración de Lampard aumentó al comienzo de la segunda parte, cuando se consideró que una entrada de Mykolenko sobre Taiwo Awoniyi se había producido justo fuera del área. El Coventry se quedó así sin un posible penalti que podría haber cambiado el rumbo del partido. El resultado deja al Coventry en la 16.ª posición, tras sufrir tres derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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