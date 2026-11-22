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Thibaut Courtois destacó la importancia de la charla de Jose Mourinho en el descanso tras la trabajada victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Celta de Vigo. El portero belga realizó varias intervenciones decisivas para mantener a su equipo en el partido antes de que una remontada tardía asegurara los tres puntos en el Santiago Bernabeu.

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La charla de Mourinho transforma al Madrid

El Madrid parecía encaminado hacia un resultado decepcionante tras encajar un gol tempranero de Pablo Duran. Sin embargo, los locales salieron con más intensidad tras el descanso y acabaron empatando por medio de Jude Bellingham antes de que Carlos Espi marcara un dramático gol de la victoria en los últimos minutos . Courtois no tardó en señalar que el cambio en el rendimiento estuvo directamente relacionado con las instrucciones del entrenador durante el descanso.

«La charla de Mou en el descanso fue clave. En la primera parte no fuimos nosotros mismos, no corrimos ni hicimos lo básico en el fútbol. Nos marcaron pronto, nos costó crear ocasiones y no estuvimos bien», explicó el portero belga, según recoge Mundo Deportivo. «En la segunda parte estuvimos mejor, corrimos más e hicimos todo mejor. Marcamos el primer gol y entonces no tuve ninguna duda de que remontaríamos, sobre todo cuando vi entrar a Carles. Es nuestro talismán en ataque y Vini le puso un gran centro».

Courtois vuelve a demostrar su valía

Aunque los atacantes acapararon los titulares por la remontada, Courtois fue posiblemente el jugador más importante sobre el césped en los momentos de mayor debilidad del Madrid. Firmó una parada espectacular cuando el marcador aún era de 0-1 para impedir que el Celta ampliara su ventaja, una intervención que resultó decisiva. El belga explicó cómo afrontó la jugada: anticipó el pase raso y se hizo lo más grande posible para detener el remate que iba a portería.

«En mi parada con 0-1, anticipé bien, esperé el pase raso y me hice grande. En la segunda vi que Duran iba a disparar y estaba preparado. Fue importante porque 30 segundos después llegó el empate. Son dos paradas importantes y para eso estoy aquí», señaló el exjugador del Chelsea.

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Elogios para Bellingham y Espi

La victoria también dejó otra gran actuación de Bellingham, que sigue siendo una pieza fundamental en el engranaje del Madrid. Courtois elogió la aportación del inglés y destacó que su fuerza y su capacidad para avanzar con el balón han sido decisivas esta temporada. «Jude está jugando muy bien y aporta mucho. Es muy fuerte, se le da bien regatear, incorporarse al ataque y disparar. Está haciendo una gran temporada y tiene que seguir así», afirmó.

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El portero también habló de los distintos perfiles de sus compañeros de ataque y comparó, en particular, la presencia del autor del gol de la victoria, Espi, con la de Kylian Mbappe. «Espi aporta presencia. Es alto, fuerte y sabe dónde tiene que estar. Es un delantero centro puro. Es verdad que Kylian juega menos en el área, les gusta menos estar ahí y aparecer en la frontal, y cuando entra Carles aporta presencia y sabemos que podemos centrar», observó Courtois sobre las distintas opciones tácticas disponibles.

La afición pone de su parte en el fortín del Bernabeu

El ambiente en el Bernabeu fue tenso por momentos y algunos sectores de la grada mostraron su frustración durante la primera parte. Courtois reconoció que la afición tenía todo el derecho a estar descontenta con el rendimiento inicial, pero subrayó la importancia de su apoyo cuando el equipo empezó a reaccionar. Cree que, con el estadio volcado, a cualquier visitante le resulta muy difícil salir de la capital española con puntos.

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«La afición está con nosotros. Es verdad que en algún momento estaba descontenta, pero es comprensible porque no estuvimos bien. Para el rival es difícil si la afición está con nosotros. Queremos seguir ganando», concluyó.