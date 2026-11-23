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Thibaut Courtois y José Mourinho analizaron este lunes por la tarde, en rueda de prensa, el duelo de la Champions League entre el Real Madrid y el PSV. Los dos equipos se enfrentarán el martes a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.

Courtois se mostró especialmente elogioso con el PSV. El portero belga tiene un vínculo especial con el club y lo considera incluso su favorito de Países Bajos. «Es un gran club y, además, está muy cerca de casa. Mañana habría preferido jugar en Eindhoven antes que en el Bernabéu. Es bonito jugar contra el PSV», declaró, según recoge Voetbal International.

Su simpatía por el PSV también está relacionada con su pasado en el KRC Genk. En la cantera del club belga, varios jugadores aspiraban a dar algún día el salto a Eindhoven. «Antes, algunos chicos del Genk soñaban a veces con jugar en el PSV», explicó Courtois.

El guardameta, que ahora tiene 34 años, nunca tuvo la oportunidad de jugar en el PSV. Un antiguo compañero suyo sí dio ese paso: Marco Ospitalieri dejó la cantera del Genk por la del PSV. Courtois recordó aquel traspaso durante la rueda de prensa.

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Sobre el terreno de juego, el belga también espera un enfrentamiento interesante. Considera que el PSV es un equipo al que le gusta atacar, aunque eso le lleva a asumir riesgos. «Marca muchos goles, pero también encaja bastantes».

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Mourinho también dejó claro que no subestima al PSV. El entrenador portugués cree que, por sus actuaciones, el equipo de Eindhoven debería haber sumado más puntos en la Champions League. «El PSV merece más puntos de los que tiene ahora mismo en esta competición. Es un equipo magnífico, con jugadores excelentes», subrayó.

Mourinho destacó además la experiencia de la plantilla del PSV. El técnico mencionó, entre otros, a Filip Kostic e Ivan Perisic, que, según señaló, llevan años compitiendo al máximo nivel en el fútbol europeo. El hecho de que el PSV figure actualmente entre los equipos menos goleadores de la Champions League no cambia su opinión sobre el conjunto de Peter Bosz.

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Mourinho también tiene que lidiar con el apretado calendario del Real Madrid. El equipo madrileño jugó el sábado contra el Celta de Vigo y, por tanto, dispone de poco tiempo para preparar el partido ante el PSV. «Tres días entre partidos está bien, pero dos días es duro. Es lo que hay, aunque no es fácil», concluyó el entrenador portugués.