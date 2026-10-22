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Thibaut Courtois ha revelado hasta qué punto llega su ruptura con la selección belga y ha detallado su salida de los canales de comunicación del equipo. El portero del Real Madrid sigue ausente de la selección, mientras su disputa pública con el seleccionador Mark van Bommel no muestra indicios de resolverse.

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Una salida digital de la selección

La ruptura entre Courtois y la selección belga ha alcanzado un nuevo nivel de frialdad tras conocerse detalles sobre su salida de los canales de comunicación internos del equipo. Ha trascendido que el

número uno del Madrid fue expulsado sin contemplaciones del grupo de WhatsApp de la selección, una medida que simboliza la ruptura total de las relaciones entre el jugador y el actual cuerpo técnico encabezado por Van Bommel. Esta exclusión digital pone de manifiesto lo rápido que uno de los futbolistas que más ha dado a su país se ha convertido en un extraño.

Aunque el portero ha seguido rindiendo al máximo nivel en el Madrid, su situación en la selección sigue en el aire. «Me echaron del grupo de WhatsApp de los jugadores. Ese grupo se utiliza para comunicar información, sobre todo acerca de los entrenamientos. Hay algunos mensajes de vez en cuando, pero no muchos», declaró Courtois a DAZN, según recoge Foot Mercato.

Courtois aclara su futuro internacional

Getty Images

Pese a esta aparente exclusión del principal canal digital del equipo, Courtois no cierra del todo la puerta a su país. El ganador de la Champions League ha sido claro sobre su disponibilidad, siempre que se den las circunstancias adecuadas. También quiso desmentir los rumores de que exige un trato especial o la titularidad garantizada para volver a la selección belga.

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«Nunca llegué a la selección pensando que iba a jugar automáticamente. Conozco mis cualidades y sé que puedo ser importante para el equipo. Nadie tiene que garantizarme un puesto de titular», aclaró el portero durante la entrevista.

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Courtois explica su ausencia con Bélgica por el cansancio

Van Bommel viajó a Madrid para reunirse durante una hora con el portero de la selección Thibaut Courtois, que había pedido no participar en los partidos de la Liga de Naciones de septiembre y octubre para recuperarse. Courtois consideró excesivamente exigente aquella primera ventana internacional, con cuatro partidos duros ante rivales de gran nivel como Italia, Francia y Turquía, especialmente por el regreso inmediato a un apretado calendario de clubes.

«Había indicado que quería descansar un poco. Aquella primera pausa internacional, en particular, me pareció demasiado exigente. Por lo que oí de los jugadores, así fue. Además, después tienes que volver directamente a tu club y los partidos se suceden muy rápido. Italia, Francia, Turquía... Son partidos duros. En aquel momento era un poco demasiado, sobre todo porque había sufrido dos lesiones musculares en poco tiempo. Si lo comparas: tuve una semana libre y pude descansar. También pude recargar energías», explicó Courtois, según recoge HLN.

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Courtois deja abierta la puerta a su regreso

Getty Images

El seleccionador y Courtois llegaron a un acuerdo para que el portero no participara en toda la campaña de la Liga de Naciones. La decisión se tomó de forma conjunta y permitió al equipo afrontar los partidos del torneo mientras él interrumpía temporalmente sus compromisos internacionales.

Sobre la posibilidad de incorporarse a la selección para los clasificatorios de la Eurocopa, Courtois no quiso especular: «Se comunicó claramente que eso no era un problema. Senne [Lammens] y Maarten [Vandevoordt] lo hicieron bien. El entrenador siempre puede llamarme. Si vuelvo para los clasificatorios de la Eurocopa, le corresponde a él elegir a quién quiere. En Bélgica no nos faltan porteros».