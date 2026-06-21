«Thiaw, en el centro de la crisis». Senegal resuelve al fin el espinoso asunto

El seleccionador senegalés, Babi Thiaw, ha zanjado la polémica sobre su contrato con la Federación Senegalesa de Fútbol al confirmar un acuerdo definitivo, justo antes del clave partido contra Noruega en la segunda jornada del Mundial 2026.

Thiaw, de 45 años, declaró en rueda de prensa el domingo: «El acuerdo está cerrado. Ha llevado tiempo, pero nunca fue una cuestión de dinero, sino de principios y respeto».

El técnico, que dirigía el equipo sin contrato oficial desde su nombramiento, añadió: «Han surgido problemas, pero jugadores, cuerpo técnico, federación y yo estamos centrados en el partido de mañana, que es lo más importante».

Tensión en la concentración

Sus palabras llegan en un clima tenso: se han criticado las condiciones de alojamiento y la irregularidad de las comidas, lo que ha generado malestar en la delegación.

La renovación de su contrato se había convertido en una prioridad para la Federación Senegalesa de cara al decisivo partido contra Noruega, que se disputará la madrugada del martes.

Es un partido decisivo.

Tras el empate en la primera jornada, Senegal necesita ganar para aspirar a los dieciseisavos.

La presión sobre el cuerpo técnico y la dirección aumenta, y todas las miradas están puestas en la capacidad de Thiaw para superar las crisis administrativas y centrarse en lo deportivo.