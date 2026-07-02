Thiao responde al seleccionador de Bélgica: «Después de la victoria, es más fácil hablar»

Babi Thiaw, seleccionador de Senegal, respondió a las declaraciones de su homólogo belga, Rudi García, tras la eliminación de los Leones de la Teranga del Mundial 2026.

Senegal ganaba 2-0 en el partido de dieciseisavos disputado ayer, pero Bélgica empató en los minutos finales. En la segunda prórroga, Yuri Tielemans marcó de penalti el 3-2 que clasificó a Bélgica para octavos.

Tras el partido, Rudi García declaró: «No se ganan partidos solo con 11 jugadores. Ajustamos el juego en la segunda parte, reducimos los errores y, aunque encajamos el 2-1, mejoramos. Conocemos a estos equipos: al final pierden su estructura».

Y añadió: «También sabíamos que, con una ventaja de 2-0, intentarían proteger el resultado con todas sus fuerzas, lo cual, en mi opinión, es un grave error. Me recordaron que, cuando vamos ganando 2-0, no hay que hacer eso. Porque cuando encajas un gol como el que ellos encajaron con el 1-2, el carácter del partido cambia por completo».

En la rueda de prensa, Thiaw respondió a las palabras de García, según «Foot Mercato»: «Esa es su opinión, no la mía. Estábamos en una buena situación. Después de ganar, es más fácil hablar».

Y añadió: «Hay que aceptarlo, ver el partido y analizar dónde nos equivocamos. Este torneo ya terminó. Debemos seguir adelante, estudiarlo con calma, ver dónde fallamos e intentar corregirlo la próxima vez».

Bélgica se medirá en octavos a Estados Unidos, que venció 2-0 a Bosnia y Herzegovina.



