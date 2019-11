Thiago Silva: "Messi busca controlar el juego e influenciar a los árbitros"

Después de que Messi ordenara al seleccionador brasileño que se callara, el central del PSG estalló contra la estrella argentina

El - continúa... al menos fuera del terreno de juego. Uno de los nombres que siguen resonando después del partido es el de Leo Messi. El jugador argentino ordenó callar al seleccionador brasileño, Tite, en un momento del encuentro, y eso no ha gustado a los jugadores brasileños.

Tras el encuentro, Thiago Silva, central de la selección 'verdeamarelha' y del , estalló contra la actitud del jugador del FC , ya que considera que se aprovecha de la admiración que genera entre los árbitros.

"Quería mandar sobre el juego. Dio dos pelotazos, y el árbitro no hizo nada. Discutió con el árbitro y éste siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración", expresaba el defensa.

Considera que Messi se aprovecha de los sentimientos positivos que genera el delantero rosarino entre todos los que forman parte del fútbol, incluidos los colegiados, para hacer lo que quiera sin que haya consecuencias por ello.

“Siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta o lanzamientos peligrosos, y siempre actua de esa manera. Hemos hablado con algunos jugadores que juegan en y sucede lo mismo, busca controlar el juego, y mediatizar las decisiones del árbitro", comentó el central del PSG.

Además, también señala al colegiado del encuentro, al que critica duramente ya que piensa que estuvo "influenciado" por la presencia de la estrella de Argentina.

El artículo sigue a continuación

“En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estábado en desventaja”.

Por último, la forma de dirigirse de Messi a Tite, en la que incluso mandó callar al entrenador de la selección brasileña, tampoco gustó a un Thiago Silva que expresó su opinión.

“Es difícil de entender cuando hablamos de educación sobre el campo, y uno de los jugadores más admirados del mundo hace eso. No se lo haría a una persona mayor, pero que se lo haga a un entrenador… por mucho que exista rivalidad, la educación tiene que ser lo primero”.