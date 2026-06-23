Thiago Silva (41) ha fichado por un nuevo club tras dejar el FC Porto

Thiago Silva regresa al Fluminense, según anunció el club brasileño. El defensa, de 41 años, jugó los últimos seis meses en el FC Porto con Francesco Farioli.

«Hay historias que nunca terminan. El monstruo ha vuelto», publicó el club junto a un vídeo del defensa. Con 113 partidos internacionales, Silva ya jugó en cuatro etapas anteriores en el equipo carioca.

En su anterior etapa jugó 186 partidos, marcó 18 goles y dio 5 asistencias. Ahora busca su título número 34 con el ‘Flu’.

Con el Oporto se proclamó campeón de Portugal, disputando 1.084 minutos en catorce partidos oficiales.

Disfrutó de sus mejores años en el París Saint-Germain, donde ganó 24 títulos en 315 partidos, y también conquistó la Liga de Campeones con el Chelsea.

También jugó en Esporte Clube Juventude, Dinamo de Moscú y AC Milan.