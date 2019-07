Thiago habla de su pasado: "Cuando me llamó el Barcelona, fue un impacto para mí"

El internacional español mira a su infancia y lo que le llevó al club azulgrana antes de irse a Alemania

Cuando tu padre es un futbolista profesional, rápidamente te acostumbras a moverte de un sitio a otro y a tener que hacer nuevos amigos una y otra vez. Aquello no fue diferente para la estrella del Bayern de Múnich, Thiago Alcántara.

El internacional español nació en italia cuando su padre, Mazinho, jugaba para el Lecce. Después su padre volvió a y luego se trasladó a , donde jugó en el y en el de Vigo. En esas circunstancias es conveniente tener un hermano pequeño que te acompañe siempre, sin importar la ciudad en la que estés.

"Tengo grandes recuerdos de mi infancia porque siempre estaba con mi hermano", cuenta Thiago a Goal en exclusiva. "Somos muy cercanos y nuestra diferencia de edad siempre fue menor que los dos años. Él era mi sombra y eso era magnífico".

"Hemos tenido muchos momentos geniales, jugando tras los partidos de mi padre en las ciudades en las que mi padre jugó y en el colegio, con los amigos".

Fue en Vigo donde Thiago pasó de jugar con amigos al siguiente nivel. El jugador, de 29 años, era uno de los mejores jugadores del ED Val Minor Nigran, un equipo que eera ojeado por algunos de los clubes más importantes de España.

Sus actuaciones no cayeron en saco roto y finalmente terminó uniéndose al a la temprana edad de 14 años, diciendo no al en el proceso. "Jugaba en un equipo en Vigo, MI madre no quería dejarme jugar en el equipo de im padre porque él había tenido algunos problemas con ellos como jugador. Mi madre no quería que mi hermano o yo jugásemos allí".

"Así que jugaba en un equipo con mis amigos del colegio y tuvimos una gran temporada. Ganamos al Real Madrid, al Celta y al Deportivo, los mejores equipos de España. Tras un partido que jugamos contra el Barcelona, mi padre me dijo 'Thiago, no quería decírtelo antes, pero el Barcelona te quiere para el próximo año ¿tú qué opinas?".

"Al momento fue un impacto, porque el Barcelona es un gran equipo. Me dijo también del Madrid o de otros grandes clubes, pero mi decisión era clara".

SU traslado al Barcelona le unió con algunos de los mejores jugadores de su edad, pero había un chico que sobresalía entre los demás. "En aquel tiempo, un chico de Israel era el que más me impresionó, Gai Assulin".

"Tenía mi edad e iba un paso por delante de mí en aquel momento. Llegó al B, pero nunca consiguió llegar al primer equipo, no era lo suficientemente consistente para la primera división y, al final, terminó jugando en Segunda y , pero él era el mayor talento de La Masía".

Tras impresionar en la famosa academia del Barcelona, Thiago llegó al primer equipo y quedó encantado de aprender de compañeros con más experiencia. "Como profesional, no soy un chico que se impresione con otros jugadores, pero tengo muchísimo respeto por ellos", comenta el mediocampista.

"El respeto en aquel momento era ¡guau! te emociona jugar contra ellos, aprender de ellos, pelear con ellos. Es muy ilusionante. "Siempre miré su comportamiento, cómo eran en el campo y cómo eran en en el vestuario. Para mí, eso era lo más importante. Respeto a la gente por cómo es, no porque juegue al fútbol", cuenta Thiago.

El internacional español hizo su debut en el primer equipo en 2009, con solo 18 años, pero más tarde optó por salir del Camp Nou con destino al Bayern de Múnich en 2013, buscando así más oportunidades en el primer equipo. Desde entonces ha jugado 200 partidos en todas las competiciones, ha ganado seis veces la y dos Copas alemanas por el camino.

Con jugadores como Franck Ribery o Arjen Robben fuera del club, Thiago es ahora uno de los jugadores con más experiencia en e Bayern y acepta la responsabilidad qeu eso conlleva.

"Ahora los que estamos tenemos que coger ese rol que antes tenían esas leyendas. Gente muy joven está llegando, gente con experiencia, pero más jove que nosotros. Tenemos que liderarles de algíun modo y, además, aprender de ellos. Será una mezcla genial, estoy deseando empezar".

Tanto Ribery como Robben han pasado una década en el Bayerm, pero Thiago no sabe si podrá conseguir tanto. "Yo solo trato de divertirme en este trabajo desde que me levanto, esa es la pasión que tengo", explica. "Siempre tienes que seguir de esa manera, no sé qué pasará en tres años, no quiero hacer planes, odio hacer planes. Déjame vivir el hoy".