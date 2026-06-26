Theo Janssen ve una gran carencia en la defensa de la selección holandesa y, de repente, menciona a Wouter Goes

Theo Janssen afirma en «DeOranjezomer» que Wouter Goes debería haber ido al Mundial antes que Lutsharel Geertruida. El exfutbolista critica que los defensas holandeses priorizan el juego con el balón y explica qué les falta.

Critica que los centrales holandeses priorizan jugar al fútbol antes que defender y pone como ejemplo a Virgil van Dijk, un defensa sencillo con el balón y muy sólido atrás.

«Si tuviéramos defensas que supieran defender, pondría a Wouter Goes como ejemplo, aunque también somos críticos con él», suspira Janssen, quien admira su estilo.

«Llega hasta el límite; a veces puedes pasarlo, también está permitido», subraya el exfutbolista. Hélène Hendriks añade que no tiene por qué ser el yerno ideal. Hugo Borst se pregunta si Goes debería haber estado en la convocatoria del Mundial.

Janssen recuerda que Jurriën Timber se lesionó y, tras su baja, se llamó a Geertruida. «¿No habría sido mejor convocar a Goes en lugar de Geertruida?», pregunta Borst. «Sí, es más central que Geertruida. En el Feyenoord siempre bajaba al medio para construir juego», responde el de Arnhem.

«Goes, en cambio, es un defensa de verdad», insiste. Luego bromea con Guus Hiddink, también invitado: «Tú lo has estropeado». El exseleccionador responde: «Como seleccionador, hay que decidir cómo hacer la convocatoria».

Hiddink justifica la elección de Geertruida: «Puede jugar de central y de lateral, así que con un solo jugador cubres dos posiciones, lo que te da más margen en otras zonas». El defensa de Róterdam, suplente de Timber, no jugó ni un minuto en el torneo.