Sebastiaan van Bakel elogia a Theo Janssen. Según el autor del gol decisivo en el partido de Copa contra el Heracles Almelo, el entrenador de Arnhem saca el máximo rendimiento de la plantilla del De Treffers.

«Por supuesto, es muy bueno tácticamente, pero este entrenador es, sobre todo, un gran gestor de personas. Su punto fuerte es que sabe crear un equipo unido», declaró Van Bakel poco después de la sorpresa copera en una entrevista con Voetbal International.

Según el delantero de 25 años, natural de Vlijmen, el sistema que utiliza Janssen se adapta muy bien al De Treffers. «Y esa combinación nos lleva tan lejos. Estamos muy a gusto con Theo y los resultados también son buenos».

Janssen transmite calma y nunca hace cosas extrañas en la banda, según Van Bakel. «Es muy tranquilo. Durante el partido casi nunca se le oye. En el descanso señala lo que hay que mejorar y, en la segunda parte, vuelve a sentarse tranquilamente en su silla».

El propio Van Bakel recibió elogios de Bram van Polen, que analizó la sorpresa copera del De Treffers en Voetbalpraat. «Me parece un jugador interesante. No sé muy bien por qué. Ataca los espacios y tiene mucha velocidad».

A juicio de Van Polen, el héroe del club amateur está «un poco loco». «Lo digo solo por intuición, porque no lo conozco. Pero siempre me gustan los jugadores que tienen algo de locura, que son imprevisibles. Tengo la sensación de que Van Bakel puede jugar en la Keuken Kampioen Divisie. Tiene algo, así que te hace pensar que puede dar un paso más».

Van Bakel tiene experiencia en el fútbol profesional, ya que el delantero estuvo bajo contrato con el FC Den Bosch entre 2020 y 2024. Su etapa en Brabante no fue un éxito rotundo: marcó solo siete goles en 77 partidos.