Theo Janssen supo motivar al máximo al De Treffers ante el Heracles Almelo en la primera ronda de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot. El técnico ganador supo que la sorpresa era posible cuando vio la alineación de los visitantes.

«Cuando vi esa alineación, supe que quizá podíamos ganar este partido», declaró Janssen al término del encuentro a ESPN. «Si hacen ocho cambios, es que el Heracles no nos toma en serio. Eso espoleó a mis jugadores».

«Los chicos que salieron al campo no están acostumbrados a jugar juntos. A veces coinciden en los entrenamientos, en los partidillos de once contra once, pero nunca en un partido», señaló Janssen, que vio, entre otros, a Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust y Jean-Paul N'Djoli en el banquillo del Heracles.

«No hay que subestimarnos», prosiguió el entrenador del equipo amateur. «Tenemos un equipo magnífico y esta noche lo hemos vuelto a demostrar. La táctica está clara y los chicos saben qué se espera de ellos. Además, tenemos jugadores con talento, como hemos podido ver hoy».

Vincent Heilmann, entrenador del Heracles, subrayó que su equipo había viajado a Groesbeek con la intención de tomarse el partido en serio. «Es cierto que son jugadores que han disputado menos minutos últimamente. Pero aquí no hemos apostado a ciegas. Si tuviera que volver a jugar este partido, volvería a salir con estos jugadores».

«Es la forma típicamente neerlandesa de verlo», replicó el entrenador derrotado a las críticas dirigidas contra él. «Entiendo que Theo aproveche esto. Además, lo hace bien y con inteligencia. Pero no creo que tenga nada que ver con el resultado. Los jugadores que alineé son lo bastante buenos como para ganar este partido».

Por eso, Heilmann se niega a hablar de un «equipo B». «Porque sería injusto con los jugadores. Si no se hubiera producido la expulsión (de Mario Borac, n. de la r.), creo sinceramente que habríamos tenido la fortaleza física suficiente para sacar el partido adelante. Tendríamos que haber marcado un gol en los primeros 55 minutos. Soy crítico con nuestro juego ofensivo en ese aspecto».