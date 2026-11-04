Theo Janssen disfrutó muchísimo viendo jugar a Kodai Sano el miércoles por la noche, según contó en Ziggo Sport. Aunque el PSV no logró sacar un resultado positivo ante el Club Brujas (1-2), el autor del gol causó una gran impresión.

«Sano me pareció muy bueno en todo momento», comienza Janssen. «Tiene mucha garra, gana muchos segundos balones. Tiene muchísimas ganas de ir hacia delante, pero también cumple con su trabajo defensivo para el equipo».

«Se ha adaptado sin ningún problema al nivel del PSV, pero te diré una cosa más», adelanta Janssen. «Va a superar ese nivel. Es muy, muy bueno. Va a dar otro salto».

Janssen está convencido incluso de que Sano puede llegar a la élite, y antes de lo que muchos creen. «Si sigue jugando como lo hace ahora, no me sorprendería que se marchara después de esta temporada. Por mucho dinero».

«Se ve claramente. Da gusto tener a un centrocampista que juega tan bien al fútbol. Pero también da gusto que gane muchos segundos balones y luego haga cosas buenas con ellos. Siempre lo hace».

A Janssen también le gusta la pasión con la que juega Sano. «Mira hacia delante, entra con intensidad en los duelos. Y lo hace con entrega. En un momento dado, junto a la banda, cometió una pequeña falta y se puso furioso. Enfadado con todo y con todos».

«Tiene visión de juego, llega al espacio, se incorpora al ataque… Y aun así mantiene la claridad para dar un pase en el momento justo. Este chico tiene muchísima calidad».