De Treffers dio una enorme sorpresa el jueves por la noche en la primera ronda de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot. El equipo dirigido por Theo Janssen venció 1-0 en el Sportpark Zuid al Heracles Almelo, líder de la Keuken Kampioen Divisie. Sebastiaan van Bakel marcó el único gol ante el conjunto de Almelo, que acabó con diez jugadores tras la expulsión de Ivan Borac.

El equipo local dejó claro desde el principio que no le intimidaba el Heracles, que compareció con un equipo B al completo. De Treffers salió con intensidad y generó varias ocasiones desde los primeros minutos. Bas Brussaard disparó rozando el poste al cuarto de hora, mientras que Tim Waterink y Van Bakel también llevaron peligro.

El Heracles fue haciéndose poco a poco con el control del partido e intentó tomar la iniciativa mediante combinaciones. Tristan van Gilst lanzó una falta por encima del larguero y Borac se topó con el portero tras un saque de esquina. La ocasión más clara fue para Willem den Dekker, que disparó muy por encima de la portería desde cerca para De Treffers.

Poco antes del descanso, el Heracles volvió a salvarse de encajar un gol. Brussaard disparó con fuerza desde la derecha y el portero Timo Jansink desvió el balón con la punta de los dedos al larguero. Pese a las ocasiones de ambos equipos, el marcador seguía 0-0 al descanso.

De Treffers había realizado siete remates antes del descanso, por cinco del Heracles, pese al 61 % de posesión de los visitantes. Tras la reanudación, el Heracles tomó la iniciativa. Jeff Reine-Adélaïde creyó haber marcado en el minuto 54, pero su gol fue anulado por fuera de juego.

Un minuto después, el Heracles sufrió un duro revés. Borac detuvo el balón con la parte superior del brazo y vio su segunda tarjeta amarilla, por lo que los visitantes tuvieron que seguir con diez jugadores. El Heracles hizo entonces tres cambios, pero no pudo evitar el golpe de De Treffers.

En el minuto 61, Van Bakel rompió el empate. Kane Keizer envió un centro raso desde la derecha y el delantero se anticipó a Vicente Robles para mandar el balón al fondo de la portería de Jansink: 1-0. El Sportpark Zuid estalló de alegría. .

De Treffers tuvo después excelentes ocasiones para sentenciar el partido. Jansink detuvo un disparo de Keizer y, poco más tarde, Jari van Ginkel estrelló el balón en el larguero tras un saque de esquina. En el campo de Groesbeek, cada vez más cubierto de niebla, el Heracles aún sacó fuerzas para lanzar una ofensiva final pese a su inferioridad numérica. Mientras desde un lateral del campo apenas se distinguía el balón, N'Djoli cabeceó ligeramente por encima del larguero a dos minutos del final.

De Treffers resistió y propinó al Heracles una eliminación copera especialmente dolorosa. Gracias a la sorpresa, el equipo de Janssen avanza a la segunda ronda.

Resultados de los demás partidos:

GVVV – Noordwijk: 3-0

Hoek – Sparta Nijkerk: 4-2

Purmersteijn – Gemert: 2-0 (tras la prórroga)

ACV Assen – AFC: 1-2 (tras la prórroga)