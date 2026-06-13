Theo: Esas noticias sobre Arabia Saudí son falsas y Mbappé sufre un trato injusto en el Real Madrid

Theo Hernández, estrella del Al-Hilal y de Francia, habló sobre su temporada en la Liga Roshen y sus aspiraciones para el Mundial 2026.

En una entrevista con el diario español «Marca», declaró: «Estoy muy feliz en Arabia Saudí; no esperaba adaptarme tan bien al equipo y a la ciudad, y mi familia también está bien».

Sobre si ve su paso por Arabia como el inicio del fin de su carrera, afirma: «No es el último paso. He firmado por tres años y estoy feliz, pero espero regresar a Europa».

Además, dijo: «Estoy en la selección francesa desde 2021 y tengo una excelente relación con Deschamps, un gran entrenador y una gran persona. Con Zidane trabajé un año en el Real Madrid y también es extraordinario. Ya veremos, pero creo que irá bien: con los jugadores que tenemos, entrenar es más fácil».

Añadió que España es candidata a ganar el Mundial, pero mencionó a Portugal, Inglaterra y Brasil como rivales de peso: «Creo que es la edición más difícil del Mundial».

Sobre la derrota en la Eurocopa ante España, admitió: «Me quedó un nudo en la garganta, pero no hay rencor. En el fútbol se gana o se pierde; vamos al Mundial a llegar hasta el final».

Sigo los partidos del Real Madrid y creo que las críticas a Mbappé son injustas; es uno de los mejores del mundo. Entiendo la exigencia del club, estuve allí con 18 años y la presión es enorme.Kylian es un líder para nosotros y también lo es en el Real Madrid. Solo quiere ganar y está acostumbrado a las críticas; además, lo veo en buena forma».

Además, Mbappé llega motivado y concentrado, como todo el equipo».

Cuando llegué al Madrid era muy joven; irme al Milan fue lo mejor y allí viví una etapa maravillosa, allí me sentí como en casa. Aun así, queda esa espinita de no haber dado todo lo que quería en España, aunque sí lo di con los rossoneri y espero volver algún día.

Sobre su posible regreso al Atlético de Madrid el verano pasado, Theo lo tuvo claro: «Hubo varias ofertas, pero tras hablarlo con mi agente y mi familia decidí que lo mejor era irme a Arabia Saudí».