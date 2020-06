The Strongets puede perder a la mitad de su equipo a fin de año

The Strongest

The Strongest

Al menos nueve jugadores de su equipo titular finalizan su contrato en diciembre y la dirigencia del club boliviano no da señales de negociación.

The Strongest puede perder a varios jugadores de su primer plantel a fin de año si no consigue alargar los contratos de estos ya que a finales de diciembre muchos futbolistas finalizan su relación con el club y tendrán la posibilidad de fichar para otra institución.

Daniel Vaca, Fernando Marteli, Diego Wayar, Maximiliano Ortiz, Jhasmani Campos, Rudy Cardozo, Willie Barbosa, Gonzalo Godoy y Gonzalo Castillo tienen contrato hasta el 31 de diciembre, luego quedarán libres.

El artículo sigue a continuación

Los que sí pueden quedarse en el equipo son Fernando Marteli, Diego Wayar, Rudy Cardozo y Willie Barbosa porque son utilizados en cada compromiso, en los casos de Vaca, Ortiz y Campos, la dirigencia tendrá que estudiar cada caso y renegociar su renovación de contrato.

Más equipos

Godoy y Castillo no lograron adaptarse por completo al juego atigrado, ambos alternaron en algunos compromisos y no consiguieron ganarse la titularidad, por lo que es casi seguro que no continuarán en el equipo en 2021.

De todos ellos, Vaca es el más antiguo dentro del plantel porque ya lleva 10 años jugando con el equipo y es el capitán. El guardameta dijo que tiene la intención de estar por lo menos un año más en el club.