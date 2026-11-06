The Rondo: La generación Z contra los boomers en la batalla de las opiniones polémicas sobre fútbol

No te pierdas el enfrentamiento entre la generación Z y los boomers en nuestro debate más acalorado hasta la fecha, con el que intentaremos responder de una vez por todas a la gran pregunta: ¿saben realmente de fútbol los aficionados de hoy? Sigue The Rondo, donde enfrentamos a la vieja generación con la nueva para descubrir quién sabe más de fútbol.