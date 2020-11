The Best 2020: cuándo se entrega, candidatos a mejor jugador y entrenador y ganadores anteriores

El premio otorgado por la FIFA, que solo tiene cuatro años de existencia, tiene a Leo Messi como vigente ganador. ¿Quien será su sucesor?

Los entrega de los premios The Best de la FIFA ya tienen fecha. A pesar de tener solo cuatro años de antigüedad, son uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico y en Goal te vamos a contar todo lo que tiene que ver con estos prestigiosos galardones. Lionel Messi es el vigente ganador del The Best, después de suceder a un Luka Modric que en 2018 destronaba a Cristiano Ronaldo, vencedor en las primeras dos ediciones del codiciado premio. ¿Qué pasará en este año 2020?

1. Cuándo es

2. Cómo se vota

3. Los finalistas

4.Candidatos a mejor entrenador

5. Ganadores de ediciones pasadas

6.Entrenadores ganadores

7.Jugadoras ganadoras

La ceremonia de entrega de premios para los The Best de la FIFA 2020 tendrá lugar el próximo 17 de diciembre. Siguiendo las precauciones de salud pública y el principio rector de la FIFA de que la salud es lo primero, se decidió que la ceremonia de premiación se llevará a cabo de manera virtual, no presencial.

Los premios que se entregarán son los siguientes:

Mejor jugadora

Mejor jugador

Mejor entrenadora

Mejor entrenador

Mejor portera

Mejor portero

Mejor Once femenino (FIFA FIFPRO)

Mejor Once masculino (FIFA FIFPRO)

Premio FIFA Fair Play

Premio FIFA Puskás

Premio a la mejor afición

El proceso de votación comienza el 25 de noviembre y finaliza el 9 de diciembre, ocho días antes de conocer a los ganadores.

El sistema de votación será el siguiente:

-El voto de los capitanes de las selecciones representará el 25% del total.

-El voto de los seleccionadores nacionales representará otro 25%.

-El voto de la afición representará otro 25%.

-El restante 25% del total procederá de los votos de un grupo de unos 200 periodistas deportivos de todo el mundo.

Para obtener más información sobre el proceso de votación de cada uno de los premios The Best FIFA Football, se puede consultar aquí.

Todavía no se conocen. Los aspirantes a los Premios The Best al jugador y jugadora de la FIFA, a los entrenadores masculino y femenino de la FIFA, y al arquero y a la arquera de la FIFA, serán revelados el 26 de noviembre. Las listas se reducirán a tres finalistas por cada rubro en una fecha posterior.

Los 11 goles que disputarán el Premio Puskás de la FIFA 2020 -elegidos por un panel de expertos- también serán anunciados el 26 de noviembre y una votación en FIFA.com determinará los tres candidatos finales. Uno de ellos sucederá al ganador de 2019, Daniel Zsori.

NOMBRE AÑO ¿? 2020 Lionel Messi 2019 Luka Modric 2018 Cristiano Ronaldo 2017 Cristiano Ronaldo 2016

NOMBRE AÑO ¿? 2020 Jurgen Klopp 2019 Didier Deschamps 2018 Zinedine Zidane 2017 Claudio Ranieri 2016

