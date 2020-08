"Thanks you", el mensaje en las camisetas de los futbolistas de la Champions League y de la Europa League

La camiseta de cada futbolista que dispute un partido de la o de la , competiciones que vuelven a jugarse esta semana, llevará un sencillo pero potente mensaje referido a los trabajadores esenciales durante la pandemia del Covid-19. "Thanks you" ("Gracias") es la palabra que se podrá leer en las elásticas de los jugadores de las dos máximas competiciones continentales.

La Europa League y la Liga de Campeones se reanudan esta semana, la primera de agosto, después de un parón de casi seis meses provocado por el coronavirus Covid-19, un virus del que se han contagiado más de 18 millones de personas en todo el mundo. Producto de ellos, más de 689 mil personas han perdido la vida en todo el planeta.

En ese sentido, la UEFA tendrá un buen gesto para todos aquellos que hayan hecho algo para ayudar a que la situación no sea peor de lo que lamentablamente ya es. Así pues, el organismo europeo ha anunciado este lunes que "cuando las competiciones de la UEFA regresen esta semana, la camiseta de cada jugador llevará dos palabras importantes: "Thanks you".

Tal y como ha explicado la UEFA, ese agradecimiento es un "símbolo de reconocimiento del fútbol europeo a los trabajadores esenciales que han estado en la primera línea" de batalla durante la pandemia del Coronavirus Covid-19. .

When UEFA competitions return this week, the shirt of every player will carry two important words - 'Thank You'.



This #ThankYou is a symbol of European football’s recognition of key workers on the front lines of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/0dislOsL5s