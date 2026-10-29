El argentino Carlos Tévez zanjó la polémica sobre la comparación entre su compatriota Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, al revelar la diferencia que él mismo percibió entre las dos estrellas durante la etapa en la que jugó junto a ambos, en un testimonio basado en una experiencia directa con dos de los futbolistas más destacados de la historia.

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Las declaraciones de Tévez se produjeron durante una entrevista con Rio Ferdinand, exdefensa del Manchester United, en el programa «Rio Ferdinand Presents», en la que se le pidió elegir entre Messi y Ronaldo, además de explicar las principales diferencias que detectó entre ellos sobre el terreno de juego y en los entrenamientos.

Tévez elige a Messi: el talento innato decide la comparación

Tévez eligió a su compatriota Messi, explicando que lo que lo distingue es su capacidad para ejecutar las habilidades de forma natural e innata, al contrario que Ronaldo, famoso por su trabajo constante y su entrenamiento intensivo para desarrollar sus cualidades técnicas y físicas.

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Tévez aclaró que Ronaldo entrenaba continuamente los detalles más minuciosos, desde los movimientos con el balón hasta los regates, mientras que no veía a Messi entrenar los regates de la misma manera, al considerar que muchas de las habilidades de la estrella argentina surgen de forma espontánea, lo que le hizo preferirlo al comparar a ambos.

Ronaldo es superior en el juego aéreo

Sobre las diferencias técnicas y físicas entre las dos estrellas, Tévez señaló la cercanía de su fortaleza física y su deseo de llegar a la cima, al considerar que la competencia entre ambos contribuyó a que mantuvieran su brillantez a lo largo de muchos años.

Sin embargo, otorgó a Ronaldo una clara ventaja en el juego aéreo, apuntando a su superioridad en este aspecto en comparación con Messi, mientras que afirmó que ambos experimentaron una gran evolución en la calidad y la precisión de su disparo con el paso de los años, de modo que su discurso reflejó la diferencia de sus características técnicas pese a su excepcional capacidad para marcar diferencias.

El testimonio de Tévez cobra una importancia especial, al haber coincidido con Ronaldo en el Manchester United entre 2007 y 2009, y haber jugado junto a Messi en la selección argentina, lo que le permitió observar a ambas estrellas de cerca y conocer su manera de trabajar en los entrenamientos y en los partidos. No obstante, su elección de Messi sigue siendo una opinión personal que refleja su experiencia, y no pone fin a la polémica permanente en torno a la comparación entre las dos leyendas.