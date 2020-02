Tevez, sin filtro: "Le damos pelea al mejor River de la historia; en el mejor momento de Boca, ellos no peleaban"

"Yo estuve en los dos momentos y cuando nosotros ganábamos todo, ellos ni aparecían en la tabla", expresó un desafiante Carlitos.

El Superclásico atraviesa un momento extremo. River arriba. Boca abajo. Las eliminaciones en los torneos internacionales en instancias decisivas durante toda la era Gallardo tuvieron un peso y una consecuencia sobre los distintos planteles del Xeneize. Y un denominador en común siempre fue Carlos Tevez, quien describió sus sensaciones con respecto a esta supremacía que sufre ante el eterno rival.

"Yo viví los dos momentos. Ellos ahora son mejores, pero a mi me genera orgullo que nosotros siempre damos pelea. Cuando nosotros ganábamos todo, ellos no aparecían", expresó, desafiante, el Apache. "Yo no pienso en ellos, pienso en nosotros, en que tenemos que jugar mejor y en que la gente se identifique con el equipo. Me enorgullece, como capitán y referente", agregó.

Además, se refirió a una posible final en la Superliga: "Yo creo que vamos a dar pelea. Están primeros, pero es importante ganar todo, no hay margen de error. Si ellos ganan todos los partidos, serán los mejores. Me gustaría una final. Uno tiene que estar preparado para todo. No hay más revanchas, es un capítulo nuevo".

SU RELACIÓN CON RIQUELME

"Estoy muy bien con Román. Nos dijimos las cosas que nos queríamos decir en la cara y me está ayudando muchísimo. Él entendió mi pelea interna, estamos haciendo un buen trabajo. No está mucho con el plantel, es un peso muy grande, no quiere confundir las cosas. Creo que está haciendo muy bien las cosas".

EL EPISODIO EN EL MONUMENTAL CON ALFARO

"Me enteré el día anterior al Superclásico que no jugaba. Yo respeto mucho a mis compañeros y en ese momento cerré la boca. Traté de poner la cabeza fría pero no pude, fue más fuerte que yo. Cuando entendí que era para cuidarme o para ponerme los últimos minutos, era tarde. Me lo dijo en el vestuario de River, yo estaba con la cabeza dada vuelta".

"La confianza con Alfaro se rompió antes. Jugamos dos partidos, no jugué bien y al tercero me saca. No era tanto la bandera del equipo... Si no me bancan ahí, me di cuenta que las cosas eran diferentes".

LO QUE LE PIDE RUSSO

"Russo me trata como a uno más, me gusta. Si no estoy al 100% no voy a jugar. Eso hace que el jugador se preocupe por estar siempre bien y deja en claro que somos importantes pero no imprescindibles"

SU PELEA CON GUILLERMO

"Guillermo no me decepcionó. No tuvo la culpa, con él me equivoqué yo. Tendría que haber hablado con él directamente. Él se enteró por la prensa que me iba a . No es lo mismo que un técnico cuente con su figura a que no. Ahí se rompió la relación. Cuando volví, ya era otro trato".