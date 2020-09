¿Tevez inmunizado? El médico de Boca confirmó que Carlitos "no va a tener problemas" con el brote

Rubén Argemi dejó entrever que el Apache ya cursó el coronavirus a principios de agosto, aunque sabe que no está exento de volver a contagiarse.

Carlos Tevez estuvo en el ojo de la tormenta durante la tarde y la noche del lunes, horas después de conocerse el brote masivo de COVID-19 en la burbuja sanitaria de Boca. De hecho, hasta se dijo que había posibilidades de haber sido quien ingresó el virus al Hotel Howard Johnson de Ezeiza, en una salida por una "situación familiar delicada", que sería el estado de salud de su padre adoptivo, internado por coronavirus desde principios de agosto. De hecho, fue esa experiencia la que lo motivó a oponerse al regreso a los entrenamientos el 10 de agosto.

El propio Carlitos desmintió la acusación en el programa Presión Alta, pero se lo criticó por mostrarse en la habitación junto a Wanchope Ábila (uno de los posibles contagiados) y reconocer que había recorrido los cuartos de sus compañeros "para llevar tranquilidad". La razón por la que el capitán pudo hacer eso se conoció este martes, cuando lo dio a entender el médico del club: ya tuvo coronavirus antes de volver a los entrenamientos.

Aunque no está comprobada la inmunidad de quienes ya portaron el virus y podrían volver a contagiarse, Rubén Argemi fue consultado en Superfútbol por los jugadores afectados y el caso particular de Tevez, a lo que respondió que "no quiero hablar de casos puntuales, pero esto lo voy a contestar: quédense tranquilos que Tevez no va a tener ningún problema".

Más equipos

Aunque no lo dijo de forma directa, el profesional dio a entender lo que también se ratificó con los testeos PCR: el Apache presenta anticuerpos compatibles con el virus, lo que significa que en algun momento lo tuvo. Lógicamente, deberá mantener los mismos resguardos que sus compañeros y no confiarse de una inmunidad 100% segura, pero Miguel Russo puede respirar que su referente no forma parte del grupo de 14 contagiados.