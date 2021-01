Tevez: "Fue un partido que antes no levantábamos y ahora sí"

Carlitos destacó la actitud del Xeneize en los últimos minutos para poder llegar a la igualdad. Además, avisó que "hay Carlitos para rato".

En un Superclásico ciclotímico, Boca y River empataron 2-2 y, aunque el empate, a priori, pareciera ser más favorable para el Xeneize, la superioridad del Millonario en algunos pasajes dejó una mejor imagen para el conjunto visitante. Sin embargo, Carlos Tevez eligió ver el vaso medio lleno.

"A nosotros nos pegó la expulsión de Campuzano, era normal que se nos vengan y el partido cambió. Las sensaciones son buenas. Era un partido que antes no lo levantábamos y ahora lo levantamos . Es un buen indicio. Lo pudimos sacar adelante", manifestó el Apache, una vez que terminó el partido.

Por otro lado, aseguró que no piensa todavía en el retiro, a pesar de que se corrieron rumores en la previa del encuentro de vuelta ante Racing, que bien pudo significar la eliminación del equipo de la Libertadores: "El hincha tiene a Tevez para rato. No pienso en dejar, me siento muy bien y muy cómodo" .