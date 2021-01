Tevez: la eliminación ante Santos, su relación con Riquelme y la injusticia con Pol Fernández

Carlitos aseguró que el vínculo con Román "es bueno", pero fue crítico de la situación que atravesó el volante: "No pudimos reemplazarlo".

Carlos Tevez es el gran referente de Boca y, como tal, se esperaba su palabra luego de los últimos convulsionados meses. Si bien Carlitos siempre afronta los micrófonos luego de cada partido, hacía tiempo que no se lo escuchaba hablar de todo como esta vez, en la que se refirió a cada uno de los aspectos que afectaron la vida del club. ¿Cómo está su relación con Riquelme? ¿Qué pasó con Pol Fernández? ¿Cómo cayó la eliminación ante Santos? El Apache respondió en TyC Sports...

La "injusticia" con Pol Fernández:

"Pol, para nosotros, era un jugador fundamental. Como futbolista y como persona. Dentro del grupo cayó muy bien, se vio reflejado dentro de la cancha. Después de su salida, el equipo perdió muchísimo. Faltó dinámica en lo ofensivo y en lo defensivo, cubría todos los espacios y los tiempos. Nos cayó pesada su salida. No pudimos reemplazarlo. En el segundo semestre nos costó muchísimo encontrar el equipo... Fue campeón con nosotros, soltarle la mano a un compañero faltando dos meses a que se termine el contrato no era justo. No podíamos seguir como si nada. Nos pareció justo hacerle las cosas más fácil y apoyarlo en todo momento. Después, Russo y el Consejo de Fútbol son los que toman las decisiones".

La eliminación con Santos:

"Me golpeó mucho la derrota como jugador y como hincha. Me siento responsable de no poder sacar lo mejor de mis compañeros en ese momento. Sabíamos que algo se había roto en el grupo porque no nos podíamos mirar a la cara por la forma en la que se jugó. Nos juramos no estar más a ese nivel tan bajo. Sabíamos que no podíamos jugar como contra Inter, que no íbamos a ganar la Libertadores así. Y jugamos igual o peor".

Su relación con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol:

"No tengo demasiada charla con el Consejo. A mí me interesa entrenar y jugar. Si tienen que hablar con algún jugador, no me meto. Estoy para sumar, no para sacar cosas que ya han pasado. La relación con Román está muy bien, me está acompañando por el tema de mi papá, se puso a disposición siempre. Hablamos antes de un partido difícil, después me felicita. Es una buena relación. En detalles de juego mucho no entramos".

El presente de River y Gallardo: