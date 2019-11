¿Una amarga despedida? Tevez podría irse de Boca sin jugar su último partido en La Bombonera

Se le termina el contrato, su futuro es una incógnita y, encima, arrastra un problema físico que lo dejaría afuera del encuentro ante Argentinos.

"Estoy pensando en terminar estos partidos lo mejor posible y después se verá. No me imagino con otra camiseta, quiero disfrutar hasta fin de año". Carlos Tevez sabe que su futuro en Boca es una incógnita. Que no solo la incertidumbre sobre su renovación está envuelta en la tormenta política, sino principalmente en una reflexión que atraviesa a los tres candidatos: el ciclo del Apache, más pronto que tarde, está cumplido. Sin embargo, parece que tampoco podrá disfrutar.

"No se podía ni parar, pero me dijo: 'míster, si me necesita voy a estar ahí a morir'", contó Gustavo Alfaro sobre la ausencia del Apache en el triunfo por 2-0 ante Unión. Si bien se habló de una descompostura, lo cierto es que el '10' tiene una molestia en el sóleo derecho, lesión que se le produjo durante su excursión por y que lo tuvo a maltraer todo el año. Con ese problema físico a cuestas, no pudo entrenarse con normalidad y su presencia ante Argentinos empieza a estar en duda. El choque ante el Bicho será el último en La Bombonera para el Xeneize en el 2019 y Carlitos podría no tener una despedida ante su gente, al menos como titular o en el campo de juego.

Además, Gustavo Alfaro sabe que podría seguir el mismo camino que el ídolo, por lo que necesita sí o sí dejar una buena imagen en estos últimos cotejos: un triunfo contra el conjunto de Davobe que lo dejaría puntero solo en la Superliga le sumaría algunos puntos a la hora de que la futura dirigencia decida su continuidad. Así, no solo no se arriesgaría a poner a un jugador que no está al cien por ciento, sino que hasta podría repetir por primera vez un once tras el gran nivel mostrado ante el Tatengue.

Ni el oficialismo, ni la oposición, ni Nicolás Burdisso le aseguraron una renovación. Se habla de que en caso de que gane Christian Gribaudo tendría más chances de seguir al menos seis meses más que con el desembarco de José Beraldi o de Jorge Ameal y Juan Román Riquelme. Lo que seguro habrá es una negociación. Pero hoy, lleva las de perder. Y terminar el año sin jugar no es la mejor forma, no solo de decirle adiós al club de sus amores, sino tampoco de conseguir un acuerdo para seguir vistiendo la azul y oro.