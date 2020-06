Confirmado, Tevez seguirá en Boca: "Quiero otra chance en la Libertadores"

El Apache avisó que la negociación de su contrato no será un problema y que donará todo su salario para una ONG. De paso, le contestó a Gallardo.

"Voy a seguir, obvio. Sigo en Boca. Quiero otra chance más de jugar la Libertadores". La frase que querían escuchar todos los hinchas de Boca la dijo Carlos Tevez este viernes en diálogo con Radio La Red.

Sin embargo, las declaraciones del Patrón Bermúdez en las últimas horas retumbaron en el mundo xeneize y el 10 no esquivó el tema: "Como saben, estoy en el campo acá en Maipú, no escucho ni veo nada. Me llegó y obvio que molesta, pero es para hablarlo puertas adentro. No pasa nada, uno entiende la situación. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato no lo podemos hacer público. Estaría bueno arreglarlo puerta adentro. Mucho no tenemos que arreglar, como siempre lo dije. En una negociación, uno tiene su postura y el otro tiene la suya y son válidas las dos. Yo me quiero ir bien de Boca, no peleado con nadie. Pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Hay algunos cambios, el contrato será hasta diciembre en vez de un año. Pero voy a seguir, obvio, quiero otra chance más en la Libertadores", avisó el Apache.

"VOY A DONAR TODO EL CONTRATO"

Más equipos

En otro sentido, sorprendió al confirmar que el dinero no será un problema: "El contrato que me ofreció Boca lo voy a donar todo a una entidad sin fines de lucro. Contrato y prima, así que me van a tener que prestar ustedes para la nafta, je. Para la gente que necesita vacunas, para las ollas populares. Yo no quiero ver nada de plata..."

"Convivo con mucha gente de la villa. Tengo amigos ahí y me parece lo más razonable donar".

EL REGRESO DE LA ACTIVIDAD

"No hay preocupación de mi parte por cómo va a volver, es general. La misma incertidumbre que tienen todos la tiene el jugador de fútbol, hay que ser prudente. Esto cambió el mundo, nosotros nos tenemos que adaptar a lo que nos lleve esto. No creo que estamos en desventaja con los equipos de . Es buscarle un pelo al huevo. Vamos a tener un mes o dos como pretemporada, faltará ritmo futbolístico, pero nada más".

WEST HAM Y CORINTHIANS

"Si tuviera que volver a Europa iría 6 meses al para que me aplaudan, ja. O seis meses en Corinthians. No descarto nada porque no quiero ser esclavo de mis palabras."

¿FUTURO PRESIDENTE?

"Una vez que me retire veré desde donde puedo ayudar a Boca si como DT, manager o presidente".

LA RELACIÓN CON RIQUELME Y CASCINI

"Yo a Román no quiero molestarlo, él lo mismo conmigo. Vamos juntos, queremos lo mismo, la Libertadores, lo que todos los hinchas de Boca quieren".

"Yo le diré a Raúl (Cascini) 'boludo, vení y decímelo a mí, no le digas a la prensa', él me agarrará la oreja como siempre, le daré un beso, un abrazo. Tenemos que estar todos juntos para tener ese objetivo, la Libertadores", bajándole el tono a un posible enfrentamiento con el exvolante, hoy parte de Consejo de Fútbol que negocia los contratos con los jugadores.

SU XI IDEAL

El artículo sigue a continuación

"Si me retirara y tuviera que armar un partido despedida, mi equipo formaría con Buffón; Ibarra, Ferdinand, Heinze, Evra; Scholes, Pirlo, Pogba; Cristiano, Messi, Rooney. Yo me quedo en el banco, je"

LA RESPUESTA A GALLARDO

"No podemos pensar en volver a jugar o entrenarnos todos juntos cuando nos piden que nos quedemos en casa. No solo acá, en todo el mundo. Se nos están muriendo familiares. No podemos pensar en salir a correr o jugar, no me entra en la cabeza".