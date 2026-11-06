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Teun Koopmeiners vivió una noche inolvidable al regresar al campo de su antiguo equipo y ayudar a la Juventus a lograr una victoria crucial en la Europa League. El centrocampista neerlandés marcó ante el AZ Alkmaar, pero el gran foco de atención fue el duelo familiar que protagonizó sobre el césped frente a su hermano Peer.

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Un duelo de familia en Alkmaar

El duelo de la Europa League entre el AZ y la Juventus fue más que un partido europeo para Koopmeiners: supuso un regreso a casa marcado por la rivalidad entre hermanos. Frente a su hermano menor Peer, que capitaneaba al equipo neerlandés, Teun resultó decisivo en la victoria por 2-1 de la Juventus. Pese a la rivalidad sobre el terreno de juego, el centrocampista reconoció que fue una «noche preciosa» en el club en cuya cantera se formaron los dos hermanos.

El ambiente dio un toque emotivo al reencuentro familiar. Antes del partido, los aficionados locales desplegaron una pancarta que mostraba a los hermanos de niños y recordaba su historia compartida en Alkmaar, antes de que sus trayectorias profesionales se cruzaran en Europa. Al recordar la experiencia de enfrentarse a su hermano, Koopmeiners describió el duelo como un partido dentro del partido. «Fue una noche preciosa. Ganamos y eso es lo más importante», declaró a Sky Sport Italia.

La rivalidad entre ambos quedó patente durante los noventa minutos. Teun contó entre risas que, en la segunda parte, no pudo resistirse a bromear con su hermano cuando la Juventus mandaba en el marcador. «En la primera parte, quizá también con mi hermano, fue un pequeño partido dentro del partido. Él jugó mucho por la izquierda y luego, en la segunda parte, le dije que íbamos ganando 2-0», añadió.

Los nervios del padre en la grada

Mientras los hermanos se enfrentaban sobre el césped, su padre los observaba desde la grada, aunque, según se contó, los nervios pudieron con él. A pesar de ser psicólogo, al mayor de los Koopmeiners le costó mantener la calma al ver a sus dos hijos competir entre sí en un partido de tanta importancia. Teun compartió una anécdota divertida sobre cómo su padre, por la tensión emocional del momento, fue incapaz de aguantar el partido entero.

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«Nuestro padre es psicólogo, pero no se puede trabajar con él: se pone demasiado nervioso en los partidos cuando jugamos», explicó el futbolista de la Juventus. Ver a sus dos hijos en equipos contrarios fue demasiado para él. Teun bromeó sobre su pronta salida del estadio: «Sobre todo esta noche, porque estaban sus dos hijos. Creo que a los veinte minutos volvió al coche».

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Bromas y frustración tras el partido

La victoria de la Juventus dejó a Peer comprensiblemente frustrado, sobre todo después de que su hermano mayor le recordara el marcador durante el partido. Teun admitió que al capitán del AZ Alkmaar no le hizo ninguna gracia ni el resultado ni la broma. «Peer estaba un poco enfadado, pero no pasa nada», comentó Teun, que restó importancia al roce como algo natural en el fútbol y entre hermanos.

Más allá del duelo familiar, Koopmeiners estaba centrado en su propia progresión y en la buena dinámica del equipo. Tras encadenar varios buenos partidos, el centrocampista subrayó la necesidad de mantener el nivel ante los próximos retos en la Serie A. «En los últimos partidos he jugado bien. Tengo que darlo todo por el equipo. También este fin de semana tengo que seguir así contra la Fiorentina. Tengo que mantener la calma», concluyó.

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Una victoria en plena crisis de lesiones

El resultado fue especialmente importante para el equipo de Luciano Spalletti, dada la larga lista de bajas que tuvo que afrontar. Con varios jugadores clave fuera, la Juventus se apoyó en la eficacia de cara a portería de Koopmeiners y Randal Kolo Muani para superar a un combativo AZ. El conjunto neerlandés había mantenido hasta entonces un formidable historial como local en competiciones europeas, lo que hizo aún más meritoria la victoria visitante.

A pesar del susto final, cuando Mexx Meerdink recortó distancias para el equipo de la Eredivisie, la Juventus resistió y se llevó los puntos. La victoria refuerza su posición en la fase de liga de la Europa League y supone una inyección de moral antes de volver a la competición nacional.