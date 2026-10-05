Teun Koopmeiners hizo una curiosa petición sobre su posición: «Le pregunté a Ronald Koeman si podía jugar de...»

En el once inicial de Xavi Hernández contra Serbia (2-1) había un nombre llamativo. Teun Koopmeiners fue situado por el seleccionador como defensa central izquierdo.

En declaraciones a NOS, Koopmeiners explicó su papel. "Se trataba sobre todo de jugar por dentro en el aspecto defensivo y, en ataque, cuando se pudiera, tenía que ir inmediatamente a la posición de mediapunta izquierdo. Para que atrás estuviéramos con tres, con Joey Veerman por delante".

"A veces fue un poco buscar el equilibrio, porque, naturalmente, cuando recuperas el balón no puedes echar a correr hacia delante a ciegas. Pero creo que pude llegar bien varias veces y volver a desmarcarme en profundidad, con Noa Lang pudiendo darme el balón", contó el jugador de la Juventus.

Aun así, fue un trabajo duro para Koopmeiners. "Si nos cogían a la contra o terminábamos un ataque, tenía que volver enseguida a la posición de central. Hubo que adaptarse un poco, pero fue muy divertido hacerlo".

En el Mundial, el polivalente jugador ya actuó una vez como extremo derecho con la selección neerlandesa. "Creo que he pasado de extremo derecho a centrocampista central y a defensa central izquierdo", se rio Koopmeiners.

"Le pregunté al señor Ronald Koeman si podía ponerme en la portería, pero le pareció ir demasiado lejos", bromeó el futbolista de Castricum, de 28 años. "Pero soy polivalente, por así decirlo".

El exjugador del AZ disfrutó mucho, pese a todo, contra Serbia. "La posición me va muy bien. Me gusta jugar de mediapunta y de central izquierdo", concluyó.