Terror en París: ¿por qué los franceses consideran el duelo entre Digne y Lamal un "suicidio en público"?

A pocas horas del choque de gigantes en la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain vive un estado de emergencia no declarado; no por la fuerza del Barcelona en su conjunto, sino por un solo nombre: Lamine Yamal.

La lesión de la joya portuguesa Nuno Mendes ha desatado una crisis en el costado izquierdo de la defensa parisina y ha puesto a Luis Enrique ante un dilema táctico que los expertos del fútbol francés han calificado de suicidio, si se resuelve con el nombre que se baraja actualmente.

La crisis del lateral izquierdo: una grieta que amenaza el sueño de París

Un golpe doloroso recibió el vestuario del Parque de los Príncipes con la confirmación de la ausencia de Nuno Mendes en el crucial duelo ante el Barcelona.

El lateral, que era el primer escudo contra los extremos rivales, ha dejado un enorme vacío, y la pregunta en todos los estudios de análisis franceses ha pasado de "¿cómo ganará París?" a "¿quién se atreverá a frenar a Lamine Yamal?".

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En el célebre programa "Rothen s'enflamme" de la emisora RMC, la leyenda del fútbol francés Jean-Michel Larqué no dudó en emitir un juicio severo. Consideró que pensar en alinear a Lucas Digne, exjugador del Barcelona, como sustituto de Mendes es una apuesta perdida.

Larqué dijo en tono cortante: "Poner a Lucas Digne en un duelo directo contra Lamine Yamal no es solo un problema, es un suicidio táctico. Ficharlo para ese puesto fue un grave error estratégico de la dirección de París. Todos sabíamos que Lucas Hernández no servía como sustituto de Mendes, y aun así la dirección repitió el mismo error".

El fichaje de 7 millones bajo la lupa

Y Larqué no fue el único en el punto de mira de las críticas. El analista Éric Di Meco cuestionó la utilidad de la operación que trajo a Digne este verano procedente del Everton por 7 millones de euros, y señaló: "Hablamos de un jugador de 33 años cuya trayectoria está en una clara curva descendente. Hay serias dudas sobre si siquiera es la tercera opción en su posición. Por criterios de edad y de capacidades actuales, este fichaje no sirve a un proyecto del tamaño del Paris Saint-Germain".

Di Meco fue incluso más allá, recordando un episodio que el público francés no olvida, cuando Digne provocó un penalti ingenuo contra el propio Lamine Yamal en las semifinales del Mundial de 2016 entre Francia y España, en alusión a un trauma histórico entre los jugadores.

La solución loca: Zaïre-Emery

En medio de este pesimismo, Larqué planteó una solución impactante e inesperada, pero que considera la más lógica: trasladar a la joya del centro del campo Warren Zaïre-Emery a la posición de lateral izquierdo.

Explicó: "Pondría a Zaïre-Emery en la izquierda sin dudarlo; posee una enorme fuerza física, una condición física inagotable, y está en plena forma. Ha demostrado cada vez que es capaz de brillar en cualquier posición que se le pida, es el único capaz de seguir el ritmo de la velocidad y las explosiones de Lamine".

Por su parte, Christophe Dugarry, campeón del mundo en 1998, intentó rebajar la dureza de los ataques contra Digne, pidiendo que se le conceda algo de tiempo. Dijo: "No debemos olvidar el factor Luis Enrique; el técnico impone una filosofía muy compleja a sus laterales, y el propio Nuno Mendes sufrió mucho al principio hasta adaptarse a sus ideas. Quizás Digne solo necesite más tiempo para entender el sistema".



