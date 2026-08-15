El internacional alemán fue titular del campeón turco, que estuvo a punto de protagonizar un bochorno ante el recién ascendido Corum FK en casa. Sané decepcionó de principio a fin en el empate 2-2 y fue sustituido poco antes del final.

"Aunque el nombre de Leroy Sané promete mucho, su rendimiento sobre el campo es una decepción total. La temporada pasada no fue muy diferente", criticó con dureza al atacante el periodista turco Burak Özdemir, del diario deportivo Fanatik . El lenguaje corporal de Sané es "terrible, ¡y su rendimiento es incluso peor! Casi parece que sería mejor que ni estuviera ahí".

Sané, que llegó libre en el verano de 2025 del Bayern de Múnich al Galatasaray, viene de una primera temporada irregular en Estambul. Hasta ahora no ha podido cumplir con las altas expectativas y ahora también arrancó bastante mal su segunda campaña.

Dejó escapar la ventaja y Osimhen salvó un punto para el Galatasaray al final

Victor Osimhen al menos evitó males mayores. La estrella atacante nigeriana había adelantado primero al Galatasaray en el minuto 53, pero los visitantes de Corum respondieron rápidamente. El internacional griego Alexandros Kyziridis, que hace apenas unos días llegó al norte de Turquía procedente del Heart of Midlothian escocés, marcó el 1-1 en el minuto 59 con un disparo lejano espectacular.

Y solo dos minutos después, Corum, que no había ascendido por primera vez a la segunda división turca hasta 2023 y esta temporada celebra su estreno en la Süper Lig, se puso de repente 2-1 arriba. El central del Galatasaray Davinson Sánchez cometió un error fatal en la jugada del gol: siendo el último hombre, en un duelo con el delantero visitante Jesús Ramírez, el pase atrás de Sánchez al portero Ugurcan Cakir se quedó muy corto. Ramírez llegó al balón, mantuvo la calma ante Sánchez y el adelantado Cakir y definió con una vaselina.

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El Galatasaray tuvo que exigirse para evitar un arranque completamente fallido. A partir del minuto 70, el campeón en serie jugó además con superioridad numérica, ya que el autor del empate del Corum, Kyziridis, fue expulsado tras una entrada terrorífica. Sin necesidad alguna, el atacante pisó con la suela por delante el tendón de Aquiles de Yunus Akgün cerca del centro del campo y enseguida se llevó las manos a la cabeza, porque sabía lo que venía. El árbitro Batuhan Kolak mostró con total justicia la tarjeta roja a Kyziridis.

¿Nueva competencia para Leroy Sané? El Galatasaray necesita más fichajes

Con un hombre más, los locales se volcaron después al ataque, pero no encontraron premio hasta poco antes del final. En el minuto 90, Osimhen firmó de cabeza el definitivo 2-2 tras un córner de Gabriel Sara.

Tras el decepcionante arranque, en torno al Galatasaray se escucharon con más fuerza todavía las peticiones de nuevos fichajes. "Creo que el Galatasaray necesita entre tres y cuatro refuerzos en ataque en las últimas tres semanas del periodo de traspasos. Como mínimo, un delantero centro, un creador de juego y un extremo", reclamó Ugur Meleke, del diario turco Hürriyet, pidiendo entre otras cosas un nuevo competidor para Sané en las bandas.

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También el entrenador Okan Buruk dejó una reflexión: "Esta semana es una semana importante. Será importante para nosotros cerrar fichajes esta semana. Tanto por el tamaño de la plantilla como por la competencia interna y por los jugadores que pueden llegar desde el propio club… tenemos muchos vacíos en ataque". Aún hacen falta "refuerzos para las posiciones por detrás del delantero, en el centro y en las bandas, especialmente en ataque", añadió Buruk.

El Galatasaray solo ha fichado hasta ahora a dos jugadores nuevos

En lo que respecta a refuerzos ofensivos, el Galatasaray habría intentado recientemente fichar a Gabriel Martinelli, del Arsenal. Incluso se dice que los turcos presentaron una oferta de 45 millones de euros al campeón inglés. Sin embargo, según parece, Martinelli no quiere marcharse a la Süper Lig, por lo que su llegada al Galatasaray está descartada por ahora. Otro atacante del Arsenal, Ethan Nwaneri, también habría despertado el interés del Gala, y de vez en cuando también ha habido rumores sobre la estrella del Milan Rafael Leao.

Hasta la fecha, los aficionados del Galatasaray siguen esperando este verano fichajes de primer nivel. Solo han llegado dos nuevos jugadores: el centrocampista Lesley Ugochukwu (cedido por el Burnley FC) y el prometedor Umut Erdem, procedente del Manisa FK de segunda división.

Su primer rival liguero, el Corum, en cambio, ya ha invertido comparativamente mucho antes de su primera temporada en la máxima categoría turca. Además de Kyziridis, el otro goleador en el empate del estreno en Estambul, Ramírez, también había sido contratado hace poco, procedente del equipo de la primera división portuguesa CD Nacional. En total, el Corum ya ha incorporado a 18 jugadores nuevos, entre ellos el central Hrvoje Smolcic (por 1,2 millones de euros desde el Eintracht Frankfurt) o el internacional albanés Ylber Ramadani (por un millón de euros desde el Lecce). El fichaje más caro de lo que va de verano y también de toda la historia del club fue el centrocampista Mohamed Diomande, por quien el Corum pagó 5,25 millones de euros a los Glasgow Rangers.